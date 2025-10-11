قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن سيارة LAC HONG الفيتنامية الجديدة.. إصدار مصفح

سيارة LAC HONG 900 LX
سيارة LAC HONG 900 LX
صبري طلبه

كشفت شركة صناعة السيارات الفيتنامية عن طرازها الجديد LAC HONG 900 LX، الذي يمثل نقلة نوعية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، من خلال مزيج فريد من الرفاهية وأدوات التحكم، إلى جانب لغة التصميم.

تصميم السيارة LAC HONG 900 LX

يبلغ طول السيارة LAC HONG 900 LX نحو 5342 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات تصل إلى 3349 مم، وظهرت السيارة بشبكة أمامية كبيرة الحجم، وبغطاء للمحرك يحمل شعار طائر LAC المطلي يدويًا بالذهب، بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الضوئية، وجنوط تجمع بين الفخامة والطابع الرياضي.

سيارة LAC HONG 900 LX

وتتوفر LAC HONG 900 LX أيضًا بإصدار مدرع يلتزم بمعايير الحماية VPAM VR7، حيث يمكنه صد الرصاص من بنادق مثل AK-47 وM14، إلى جانب توفير حماية من هجمات بعض القنابل اليدوية، محافظة على وسائل الرفاهية المميزة التي يتمتع بها هذا الطراز الفريد من نوعه.

سيارة LAC HONG 900 LX

مقصورة مميزة لسيارة LAC HONG 900 LX

تأتي السيارة LAC HONG 900 LX بمستوى من الفخامة على طريقة  القصور، حيث تضم تفاصلي مميزة باستخدام طلاء ذهبي أعده فنانون متخصصون، ولمسات من الخشب النادر المستخدم في التزيين الداخلي، المعروف باسم "جولدن نانمو"، الذي يتميز برائحة عطرية خفيفة ولمعان يخطف الأنظار.

سيارة LAC HONG 900 LX

كما تم تزويد السيارة بستائر كهربائية يمكن التحكم بها بلمسة زر، بالإضافة إلى حاجز زجاجي عازل للصوت، ونظام ترفيهي عالي الأداء، يتضمن شاشة عرض الوسائط المتعددة، مقود حركة يتمتع بعدد من أنظمة التحكم، مكيف هواء أوتوماتيك ومتعدد المناطق.

LAC HONG 900

