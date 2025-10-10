أسعار جي ايه سي GS8 Traveller موديل 2026 في السعودية

يضم السوق السعودي، مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، منها طرازات جي ايه سي، وأبرزها السيارة العائلية GS8 Traveller موديل 2026، والتي تأتي بتصميم رياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة، وباقة من التجهيزات.

أداء السيارة جي ايه سي GS8 Traveller

تعتمد السيارة جي ايه سي GS8 Traveller على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 248 حصانًا، و400 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

جي ايه سي GS8 Traveller

وتستمد جي ايه سي GS8 Traveller قوتها من أوامر الدفع الكلي للعجلات AWD، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 8 غيار.

جي ايه سي GS8 Traveller

تجيزاتGS8 Traveller موديل 2026

ترتكز السيارةGS8 Traveller موديل 2026 على جنوط رياضية، مع زجاج خلفي معتم وسبيلر رياضي نحيف، بالإضافة إلى مقدمة كبيرة الحجم ذات شبكة متعددة الفتحات الهوائية، وإضاءة LED، مع مصابيح نهارية، وسقف بانورامي.

جي ايه سي GS8 Traveller

تأتي السيارة جي ايه سي GS8 Traveller بمستشعرات حركة أمامية وخلفية لسهولة عملية الاصطفاف، وكاميرا بانوراما، تقنية رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، وسائد هوائية متقدمة، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد كهربائية.

جي ايه سي GS8 Traveller

أسعار السيارة جي ايه سي GS8 Traveller موديل 2026 في السعودية

تقدم جي ايه سي GS8 Traveller موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 159,839 ريال سعودي للفئة Traveller.