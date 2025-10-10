قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول أمريكي كبير: جنودنا لن يدخلوا غزة.. ونشر قوات مصرية وقطرية بالقطاع
وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا
حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور
مجلس الوزراء: تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا جديدًا
بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك
وسائل إعلام عبرية: الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق إنهاء الحرب في غزة
رويترز: قوة المهام المشتركة الخاصة بغزة ستضم جنودا من مصر وقطر
عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ "صدى البلد" : الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام
النقل تحذر المواطنين من السلوكيات السلبية بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي
وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي
نتنياهو لـ" ويتكوف": جنودنا في غزة شكلوا ضغطا عسكريا أدى إلى عزل حماس
تعرف على كواليس اجتماع لبيب مع مدرب الزمالك وجون إدوارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جي ايه سي GS8 Traveller موديل 2026 في السعودية

جي ايه سي GS8 Traveller 
جي ايه سي GS8 Traveller 
صبري طلبه

يضم السوق السعودي، مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، منها طرازات جي ايه سي، وأبرزها السيارة العائلية GS8 Traveller موديل 2026، والتي تأتي بتصميم رياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة، وباقة من التجهيزات.

أداء السيارة جي ايه سي GS8 Traveller  

تعتمد السيارة جي ايه سي GS8 Traveller  على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 248 حصانًا، و400 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

جي ايه سي GS8 Traveller  

وتستمد جي ايه سي GS8 Traveller  قوتها من أوامر الدفع الكلي للعجلات AWD، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 8 غيار.

جي ايه سي GS8 Traveller  

تجيزاتGS8 Traveller موديل 2026

ترتكز السيارةGS8 Traveller  موديل 2026 على جنوط رياضية، مع زجاج خلفي معتم وسبيلر رياضي نحيف، بالإضافة إلى مقدمة كبيرة الحجم ذات شبكة متعددة الفتحات الهوائية، وإضاءة LED، مع مصابيح نهارية، وسقف بانورامي.

جي ايه سي GS8 Traveller  

تأتي السيارة جي ايه سي GS8 Traveller  بمستشعرات حركة أمامية وخلفية لسهولة عملية الاصطفاف، وكاميرا بانوراما، تقنية رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، وسائد هوائية متقدمة، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد كهربائية.

جي ايه سي GS8 Traveller  

أسعار السيارة جي ايه سي GS8 Traveller  موديل 2026 في السعودية

تقدم جي ايه سي GS8 Traveller  موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 159,839 ريال سعودي للفئة Traveller.

GS8 Traveller جي ايه سي جي ايه سي GS8 Traveller السيارة جي ايه سي GS8 Traveller سعر السيارة جي ايه سي GS8 Traveller

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

الغيبة والنميمة

هل الوقيعة بين الناس تُعد من النميمة؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف: اتفاقية السلام انتصار للحكمة المصرية ورسالة دينية تؤصل لثقافة الإعمار بغزة

الغش فى الامتحانات

أحمد نبوي: تسهيل الغش فى الامتحانات يصنع إنساناً فاسداً للمجتمع

بالصور

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد