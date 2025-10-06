قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

كريم عاطف

تواصل شركة هافال الصينية تعزيز حضورها في سوق السيارات السعودي من خلال طرازها المميز هافال جوليان، التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، حيث انطلقت عالميا للمرة الأولى في معرض بكين الدولي للسيارات عام 2020. 

وتقدم السيارة هافال جوليان 2026 ‏بتجهيزات متعددة وأنظمة أمان متقدمة تناسب متطلبات العائلات الصغيرة والمستخدمين الباحثين عن التوازن بين الراحة والاعتمادية.

تتمتع هافال جوليان بتصميم عملي وأبعاد متوازنة، يبلغ طولها 4,472 ملم، وعرضها 1,841 ملم، وارتفاعها 1,574 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,700 ملم، ما يجعلها سيارة متوسطة الحجم تجمع بين سهولة المناورة داخل المدن واتساع المقصورة الداخلية للركاب.

أما من الداخل، فتضم المقصورة خمسة مقاعد جلدية توفر راحة واضحة للركاب، مع إمكانية التحكم الكهربائي في مقعد السائق بستة اتجاهات، في حين يمكن طي المقاعد الخلفية بنسبة 40:60 لتوسعة مساحة التخزين عند الحاجة، كما زودت السيارة بفتحات تكييف خلفية تضمن توزيع الهواء بشكل متوازن، إضافة إلى نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال بأمان.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 337 لترا، وهي مساحة كافية للاستخدام اليومي أو للرحلات القصيرة، مع إمكانية زيادتها بفضل المقاعد الخلفية القابلة للطي، وتعد هذه السعة مناسبة لفئتها، مما يجعل جوليان خيارا عمليا يلبي احتياجات الأسر الصغيرة.

في جانب التجهيزات، توفر جوليان مستوى مميزا من الراحة والتقنيات، حيث تأتي بمكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق مزود بفلتر غبار، وشاشة وسائط متعددة قياس 10.25 بوصة إلى جانب شاشة عدادات رقمية 7 بوصة، وفتحة سقف بانورامية تعزز الإحساس بالرحابة والإضاءة، فضلا عن نظام صوتي مكون من 6 سماعات يمنح تجربة صوتية مريحة أثناء القيادة.

وتطرح هافال جوليان 2026 في السوق السعودي من خلال وكيلها بعدة فئات، تبدأ من فئة بيسك 2026 بسعر 73,485 ريال سعودي، وحتى فئة أكتيف بلس 2026 بسعر 78,085 ريال سعودي.

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

