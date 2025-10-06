قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
وزير الري الاسبق يكشف الأسباب الحقيقية لفيضان النيل
العناني بعد فوزه بمنصب مدير اليونسكو: النتيجة مميزة.. ومصر عملت بشكل علمي للتقدم لشغل المنصب
تكنولوجيا وسيارات

بقوة 380 حصانًا.. إطلاق النسخة زينوس E10 بهذا السعر

زينوس E10
زينوس E10
صبري طلبه

كشفت زينوس البريطانية عن نسختها الجديدة E10، والتي تنتمي إلى فئة السوبر كارز، وتحظى هذه الفئة بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السرعة والانطلاق، نسبة إلى التسارع المميز، بالإضافة إلى التصميم الرياضي الخاطف للأنظار.

حصلت السيارة زينوس E10 على مقصورة ثنائية المقاعد، مع تصميم السقف المكشوف الرياضي، وهو ما يأكد السمة الخاصة بتلك النسخة، والتي تمتعت بمصابيح حادة الشكل، وإضاءة نهارية دائرية، ولمسات انسيابية تمنح السيارة الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

 زينوس E10

محرك وأداء زينوس E10

تستمد السيارة زينوس E10 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 280 كيلووات/ ما يعادل 380 حصانًا، و510 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 زينوس E10

السرعة القصوى ومعدل تسارع زينوس E10

يمكن للسيارة زينوس E10 أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.2 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كيلومتر في الساعة.

 زينوس E10

سعر السيارة زينوس E10 عالميًا 

تقدم زينوس E10 في السوق العالمي بسعر يبدأ من 137 ألف يورو.

