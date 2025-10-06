نسخة استثنائية بسبب كلب.. رولز رويس تكشف النقاب عن بيلي الفاخرة | صور

كشفت شركة رولز رويس، رائدة صناعة السيارات الفاخرة، عن إصدار خاص واستثنائي من طرازها الكهربائي Spectre، حمل اسم “بيلي”، في خطوة غير مسبوقة الأمر الذي يجعل هذه النسخة استثنائية بالفعل.

ولم تُصمَّم هذه النسخة لتكون مجرد سيارة، بل جاءت كتجسيد مؤثر لقصة وفاء بين زوجين أمريكيين وكلبهما المحبوب من سلالة Labrador Golden Retriever؛ لتخلد ذكراه بطريقة تليق بفخامة رولز رويس وتفردها في التعبير عن المشاعر.

أداء سيارة رولز رويس سبيكتر

رغم الطابع العميق لهذا الإصدار؛ لم تغفل سبيكتر بيلي عن جوهرها كسيارة كهربائية عالية الأداء، حيث تعتمد على بطارية كبيرة بسعة 120 كيلوواط/ساعة، قادرة على توفير مدى قيادة يصل إلى 428 كيلومترًا، كما تعمل بمحرك كهربائي قوي ينتج 577 حصانًا.

إصدار استثنائي لسيارة رولز رويس سبيكتر

تميز المظهر الخارجي للسيارة بلون فريد أطلق عليه اسم Crystal Fusion، يتمازج مع درجة لونية خاصة حملت اسم Beautiful Bailey، صُممت خصيصًا؛ لتعكس لمعان فراء الكلب "بيلي" عندما ينعكس عليه ضوء الشمس.

ولمزيد من التفرد، زُيِّن هيكل السيارة برسم يدوي ناعم لبصمة كف مطلية بالذهب الوردي، في إشارة شاعرية للوفاء، كما خضع تمثال Spirit of Ecstasy الشهير لتعديلات فنية متناغمة بنفس اللمسات الراقية.

مقصورة داخلية تخلد الذكرى وبلمسات نادرة

دخلت الحرفية في تصميم المقصورة الداخلية مستوى غير مسبوق، حيث تتوسط لوحة القيادة قطعة فنية خشبية فريدة، تمثل صورة الكلب "بيلي" بدقة مذهلة.

وتطلب إنجاز هذا العمل ما يزيد عن 4 أشهر من العمل المتقن، باستخدام 180 قطعة خشبية Veneer، قُطعت بعناية ضمن 22 لونًا مختلفًا؛ لتكوين مشهد بانورامي مذهل.