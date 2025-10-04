قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد افتتاح المتحف الكبير رسميا.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
معجزة الحرب.. أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في نصر أكتوبر 73
نديله فرصة ونخليه يلعب هو.. تعليق ساخر من عمرو وهبة بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
شيري تيجو 8 برو 2024 أعلى فئة بأقل سعر للمستعمل

صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الإصدارات الصينية، منها السيارة شيري تيجو 8 برو، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الشهيرة، ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

وظهرت السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل وبعدد بسيط من الكيلومترات، بسعر يبلغ مليون و250 ألف جنيه، ضمن الفئة عالية التجهيزات.

وننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الكشف الشامل للسيارة، الذي يتضمن الحالة الفنية، إلى جانب الحالة الهيكلية للسيارة، مع مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

مواصفات وتجهيزات شيري تيجو 8 برو 2024

تعتمد السيارة شيري تيجو 8 برو 2024 على محرك تيربو سعة 1600 سي سي، بأربع أسطوانات، يستطيع ضخ 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة DCT أوتوماتيكي من 7 سرعات، مع تقنيات الدفع الأمامي.

وزودت السيارة تيجو 8 برو بمجموعة من الأنظمة منها، الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، إضافة إلى نظام الفرامل المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرمل، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني ، وفرامل يد إلكترونية مدعومة بخاصية التعليق التلقائي، مع نظام ذكي للمساعدة على المنحدرات والصعود، 

وتأتي شيري تيجو 8 برو 2024 بشاشات قياس 12.3 بوصة، واحدة للعدادات الرقمية وأخرى لنظام الترفيه المتكامل الذي يدعم بلوتوث، عرض الهاتف، وشاحن لاسلكي، وتتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما يمكن تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا، ، فتحة سقف بانورامية، كاميرا وحساسات ركن.

شيري تيجو شيري تيجو 8 شيري تيجو 8 برو أسعار شيري تيجو 8 برو

