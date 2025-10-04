شيري تيجو 8 برو 2024 أعلى فئة بأقل سعر للمستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الإصدارات الصينية، منها السيارة شيري تيجو 8 برو، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الشهيرة، ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

وظهرت السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل وبعدد بسيط من الكيلومترات، بسعر يبلغ مليون و250 ألف جنيه، ضمن الفئة عالية التجهيزات.

وننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الكشف الشامل للسيارة، الذي يتضمن الحالة الفنية، إلى جانب الحالة الهيكلية للسيارة، مع مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

مواصفات وتجهيزات شيري تيجو 8 برو 2024

تعتمد السيارة شيري تيجو 8 برو 2024 على محرك تيربو سعة 1600 سي سي، بأربع أسطوانات، يستطيع ضخ 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة DCT أوتوماتيكي من 7 سرعات، مع تقنيات الدفع الأمامي.

وزودت السيارة تيجو 8 برو بمجموعة من الأنظمة منها، الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، إضافة إلى نظام الفرامل المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرمل، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني ، وفرامل يد إلكترونية مدعومة بخاصية التعليق التلقائي، مع نظام ذكي للمساعدة على المنحدرات والصعود،

وتأتي شيري تيجو 8 برو 2024 بشاشات قياس 12.3 بوصة، واحدة للعدادات الرقمية وأخرى لنظام الترفيه المتكامل الذي يدعم بلوتوث، عرض الهاتف، وشاحن لاسلكي، وتتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما يمكن تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا، ، فتحة سقف بانورامية، كاميرا وحساسات ركن.