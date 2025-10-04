جيب شيروكي 2024 كسر زيرو.. بهذا السعر

تعتبر سيارات جيب شيروكي واحدة من أشهر طرازات الدفع الرباعي التي انطلقت في مختلف الأسواق العالمية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة باختلاف الأجيال المطروحة، نسبة إلى مهام الدفع الرباعي، والتصميم الرياضي من فئة الـ SUV.

وظهرت السيارة جيب شيروكي موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، بسعر يبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

جيب شيروكي 2024

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، بالإضافة إلى الحالة الهيكلية للسيارة سواء من الداخل والخارج، مع مقارنة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والفئة.

مواصفات السيارة جيب شيروكي 2024

تعتمد السيارة جيب شيروكي موديل 2024 على محرك سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية 290 حصانا، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجر الرباعي للعجلات.

جيب شيروكي 2024

تأتي السيارة بفرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج الثبات الإلكتروني ESP، وسائد هوائية متقدمة للحماية، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، زر تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات حركة، كاميرات للمتابعة.

جيب شيروكي 2024

تحتوي جيب شيروكي موديل 2024 على جنوط رياضية، إضاءة نهارية، مصابيح LED، سبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أمامي وخلفي.

جيب شيروكي 2024

وترتكز السيارة جيب شيروكي 2024 على قاعدة عجلات بطول إجمالية يبلغ 3091 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 5205 مم، و1979 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1816 مم.