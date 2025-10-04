قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس : جاهزون لبدء المفاوضات فورا لإنجاز عملية تبادل الأسرى
نتنياهو يأمر بشن هجوما بالطائرات ضد أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
ترامب: أي شخص يحرق العلم الأمريكي سيسجن لمدة عام
الغندور يطرح سؤالا مثيرا لجماهير الكرة المصرية و يعد الفائز بجائزة
طالب ثانوي.. ضبط المتهم بقتـ.ل سيد مسنة لسرقة ذهبها بالمنوفية
ليفربول فى اختبار صعب لاستعادة التوازن أمام تشيلسى بالدورى الإنجليزى
كيفية تحصين النفس من الفتن.. اتبع هذه الخطوات الشرعية
جيب شيروكي 2024 كسر زيرو.. بهذا السعر
يوم مميز للغاية.. ترامب : يجب إنجاز الصيغة النهائية بشأن خطة غزة بشكل واضح.. على إسرائيل وقف القصف فوراً.. حل قضية الشرق الأوسط "ممكن"
محمد عبد المنعم يستغل إصابته لتطوير مهاراته .. ما الجديد؟
سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة
أهالي الرهائن: نرحب بإعلان ترامب وندعو نتنياهو إلى بدء المفاوضات الفورية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صبري طلبه

تعتبر سيارات جيب شيروكي واحدة من أشهر طرازات الدفع الرباعي التي انطلقت في مختلف الأسواق العالمية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة باختلاف الأجيال المطروحة، نسبة إلى مهام الدفع الرباعي، والتصميم الرياضي من فئة الـ SUV.

وظهرت السيارة جيب شيروكي موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، بسعر يبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

جيب شيروكي 2024

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، بالإضافة إلى الحالة الهيكلية للسيارة سواء من الداخل والخارج، مع مقارنة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والفئة.

مواصفات السيارة جيب شيروكي 2024

تعتمد السيارة جيب شيروكي موديل 2024 على محرك سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية 290 حصانا، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجر الرباعي للعجلات.

جيب شيروكي 2024

تأتي السيارة بفرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج الثبات الإلكتروني ESP، وسائد هوائية متقدمة للحماية، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، زر تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات حركة، كاميرات للمتابعة.

جيب شيروكي 2024

تحتوي جيب شيروكي موديل 2024 على جنوط رياضية، إضاءة نهارية، مصابيح LED، سبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أمامي وخلفي.

جيب شيروكي 2024

وترتكز السيارة جيب شيروكي 2024 على قاعدة عجلات بطول إجمالية يبلغ 3091 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 5205 مم، و1979 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1816 مم.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد