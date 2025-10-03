قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتراطات قانونية لضمان سلامة العقارات وحمايتها من المخاطر
بعد خفض الفائدة.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3-10-2025
هل الإرهاق الشديد بسبب العمل مبرر للصلاة جالسا؟.. أمين الفتوى يجيب
خطبة الجمعة مكتوبة اليوم.. تعرف على موضوعها
أسطول الصمود يكسر حصار غزة.. سفينة مارينيت تقترب من القطاع
ثورة رقمية في ألبانيا.. تعيين أول وزير افتراضي بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
طيران الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان ويحلق على مستوى منخفض شرا
بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها
سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025
الفريق مجدي شعراوي: ما حدث في حرب أكتوبر ملحمة سيذكرها التاريخ العسكري بكل فخر
بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية
النمسا تحذر من "حرب هجينة" روسية وتصعيد خطير بطائرات مسيّرة في قلب أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أوتوماتيك هاي لاين بأقل سعر للمستعمل.. الكشف عن تويوتا Frontlander الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


تصميم بيك أب رياضي.. ماذا تقدم بي واي دي شارك 6 موديل 2026 الجديدة؟
تواصل علامة بي واي دي الصينية من تعزيز تواجدها في عالم السيارات الكهربائية والهجينة، بعد أن تقديم النسخة الجديدة في السوق العالمي، والتي تحمل اللقب شارك 6 موديل 2026، وتقدم هذه السيارة بعدد كبير من التجهيزات، مع تصميم خارجي يجمع بين الطابع الرياضي والبيك أب.

بالأسعار.. 5 سيارات زيرو تحمل العلامة الكورية في مصر
يضم السوق المصري للسيارات، مجموعة كبيرة من الإصدارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية، والتي تمكنت من تحقيق شعبية واسعة، بحسب كل شعار، وسط تنوع الموديلات بين السيدان والهاتشباك، والتصميم الرياضي، إلى جانب تنوع الأسعار والتجهيزات.

بقوة 646 حصانًا.. كاديلاك فيستك عملاقة الـ SUV بقدرات كهربائية
كشفت شركة كاديلاك الأمريكية، إحدى أبرز العلامات العريقة في عالم السيارات، عن أحدث طراز كهربائي ضمن تشكيلتها المستقبلية صاحب اللقب  Vistiq.

تبدأ من 54 ألف ريال.. أسعار دونج فينج شاين 2025 في السعودية
يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده في السوق السعودية، بعد تقديم السيارة دونج فينج شاين 2025، والتي تأتي بعدد من التجهيزات مع تصميم عصري، بالإضافة إلى 3 فئات، وأسعار تبدأ من 54,900 ريال سعودي.

أقل سعر للمستعمل.. سيارة أوتوماتيك هاي لاين "كسر زيرو"
تتنوع السيارات ذات ناقل السرعات الأوتوماتيكية داخل السوق المصري للمركبات المستعملة، سواء من الناحية الفنية، أو التصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام والهاتشباك، بالإضافة إلى تنوع السعر.

الكشف عن تويوتا Frontlander الجديدة.. صور
كشفت شركة تويوتا اليابانية، إحدى أبرز شركات صناعة السيارات عالميًا، عن أحدث طرازاتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV  المدمجة، تحت اسم Frontlander.

أخبار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

سعر الذهب

آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025

مرض الركيتسيا

ليبيا.. تسجيل إصابات بـ "الركيتسيا" وسط تحذيرات من تحوله لوباء

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

رئيس الوزراء

مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني

ترشيحاتنا

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

جمال شعبان

جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للقهوة على طريقته الخاصة.. ويكشف معلومات غريبة عنها

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

فيديو

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد