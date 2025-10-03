أخبار السيارات| أوتوماتيك هاي لاين بأقل سعر للمستعمل.. الكشف عن تويوتا Frontlander الجديدة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



تصميم بيك أب رياضي.. ماذا تقدم بي واي دي شارك 6 موديل 2026 الجديدة؟

تواصل علامة بي واي دي الصينية من تعزيز تواجدها في عالم السيارات الكهربائية والهجينة، بعد أن تقديم النسخة الجديدة في السوق العالمي، والتي تحمل اللقب شارك 6 موديل 2026، وتقدم هذه السيارة بعدد كبير من التجهيزات، مع تصميم خارجي يجمع بين الطابع الرياضي والبيك أب.

بالأسعار.. 5 سيارات زيرو تحمل العلامة الكورية في مصر

يضم السوق المصري للسيارات، مجموعة كبيرة من الإصدارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية، والتي تمكنت من تحقيق شعبية واسعة، بحسب كل شعار، وسط تنوع الموديلات بين السيدان والهاتشباك، والتصميم الرياضي، إلى جانب تنوع الأسعار والتجهيزات.

بقوة 646 حصانًا.. كاديلاك فيستك عملاقة الـ SUV بقدرات كهربائية

كشفت شركة كاديلاك الأمريكية، إحدى أبرز العلامات العريقة في عالم السيارات، عن أحدث طراز كهربائي ضمن تشكيلتها المستقبلية صاحب اللقب Vistiq.

تبدأ من 54 ألف ريال.. أسعار دونج فينج شاين 2025 في السعودية

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده في السوق السعودية، بعد تقديم السيارة دونج فينج شاين 2025، والتي تأتي بعدد من التجهيزات مع تصميم عصري، بالإضافة إلى 3 فئات، وأسعار تبدأ من 54,900 ريال سعودي.

أقل سعر للمستعمل.. سيارة أوتوماتيك هاي لاين "كسر زيرو"

تتنوع السيارات ذات ناقل السرعات الأوتوماتيكية داخل السوق المصري للمركبات المستعملة، سواء من الناحية الفنية، أو التصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام والهاتشباك، بالإضافة إلى تنوع السعر.

الكشف عن تويوتا Frontlander الجديدة.. صور

كشفت شركة تويوتا اليابانية، إحدى أبرز شركات صناعة السيارات عالميًا، عن أحدث طرازاتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة، تحت اسم Frontlander.