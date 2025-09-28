أسعار المستعمل .. نيسان صني أعلى فئة أوتوماتيك 2025

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، عدد كبير ومتنوع من الإصدارات، منها فئة السيدان، ومن أبرز طرازات هذه الفئة هي السيارة التي تحمل العلامة اليابانية، نيسان صني N17.

وظهرت السيارة نيسان صني موديل 2025 بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 780 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والفئة، مع أهمية الكشف الشامل عند شراء أي سيارة مستعملة.

نيسان صني 2025

محرك وأداء نيسان صني 2025

تعتمد نيسان صني موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

أبعاد صني 2025

تأتي نيسان صني موديل 2025 بنسبة طول كلي بلغت 4425 مم، و1659 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1500 مم، بينما يصل خلوص السيارة إلى 157 مم، مع مساحة تخزين خلفية تقدر بـ 490 لترا، وترتكز على قاعدة عجلات بطول كلي يبلغ 2600 مم.

نيسان صني 2025

تجهيزات نيسان صني 2025

تحتوي نيسان صني 2025 على عدد من التجهيزات منها، جنوط، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة مالتي فانكشن، كيف هواء أوتوماتيك، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات.

نيسان صني 2025

تأتي السيارة نيسان صني 2025 بمصابيح نهارية، كاميرا خلفية، حساسات ركن، إنذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر، فراملABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفراملEBD، نظام الثبات الإلكتروني، وسائد هوائية ثنائية بعدد 2 AIRBAGS.