قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز 2ـ2 بالدوري الفرنسي
منذ 2018.. رئيس شعبة الأدوية: مصانع مصرية تنتج المكملات الغذائية بجودة عالية
مصر تعرض رؤيتها وإنجازاتها في مكافحة سرطان الثدي أمام الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
كريم عاطف

تستعد شركة مكلارين البريطانية لمرحلة تحول مهمة في تاريخها، مع الإعلان عن نيتها إطلاق سيارة جديدة تختلف عن نهجها التقليدي، إذ ستضم للمرة الأولى أكثر من مقعدين.

مكلارين سينا موديل 2022

يأتي ذلك في وقت يشهد مستقبل الشركة كثيرا من التساؤلات، رغم طرحها مؤخرا طرازات لافتة مثل Artura الرياضية وW1 الخارقة، وقد زادت حالة الغموض بعد استحواذ CYVN Holdings، الذراع الاستثماري لصندوق الثروة السيادي السعودي، على مكلارين ودمجها مع شركة Forseven البريطانية الناشئة للسيارات الكهربائية.

وفي مقابلة مع مجلة Car Magazine العالمية، كشف الرئيس التنفيذي الجديد نيك كولينز عن ملامح أولية لخطة الشركة حتى عام 2030، مشيرا إلى أن جميع التصاميم الأساسية للطرازات المستقبلية قد اكتملت، وأكد أن مكلارين ستتجه إلى "قطاعات مجاورة" لتوسيع محفظتها، مع الإعداد لطرح سيارة تتجاوز تقليدها المعروف بسيارات المقعدين فقط.

مكلارين

ورغم نفيه المباشر لوجود مشروع SUV مشابه لما قدمته فيراري، ألمح كولينز إلى أن الشركة تدرس إطلاق طراز مختلف في الفئة ذات الاستخدامات المتعددة، كما شدد على أن التعاون مع شركة NIO الصينية سيكون عنصرا محوريا في مرحلة التصنيع المقبلة، خصوصا أن CYVN Holdings تمتلك 20% من أسهم نيو.

ورغم أن التفاصيل الدقيقة حول هوية السيارات القادمة ما زالت طي الكتمان، إلا أن تصريحات كولينز السابقة لمح إليها، متضمنة احتمالية تقديم سيارة دفع رباعي مستقبلا، إضافة إلى مشروع سيارة كهربائية لا يزال على جدول الخطط لكن بعيد عن التنفيذ الفوري.

مكلارين C540 موديل 2021

بهذا التوجه، تبدو مكلارين أمام منعطف استراتيجي سيعيد رسم صورتها في سوق السيارات الفاخرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

مكلارين السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية الخارقة اسعار السيارات مكلارين البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

استعداداً لبدء الدراسة غدا.. محمد حسين يجري جولة تفقدية بجامعة طنطا الأهلية

تعليم سوهاج: تدريب 250 معلمًا بالمحافظة على تنمية المهارات الحياتية لدعم طلاب الدمج واللاجئين

تعليم سوهاج: تدريب 250 معلمًا بالمحافظة على تنمية المهارات الحياتية لدعم طلاب الدمج واللاجئين

اجتماع نائب محافظ قنا

نائب محافظ قنا يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ومواجهة التعديات

بالصور

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

الكينوا
الكينوا
الكينوا

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد