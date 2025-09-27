للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

تستعد شركة مكلارين البريطانية لمرحلة تحول مهمة في تاريخها، مع الإعلان عن نيتها إطلاق سيارة جديدة تختلف عن نهجها التقليدي، إذ ستضم للمرة الأولى أكثر من مقعدين.

يأتي ذلك في وقت يشهد مستقبل الشركة كثيرا من التساؤلات، رغم طرحها مؤخرا طرازات لافتة مثل Artura الرياضية وW1 الخارقة، وقد زادت حالة الغموض بعد استحواذ CYVN Holdings، الذراع الاستثماري لصندوق الثروة السيادي السعودي، على مكلارين ودمجها مع شركة Forseven البريطانية الناشئة للسيارات الكهربائية.

وفي مقابلة مع مجلة Car Magazine العالمية، كشف الرئيس التنفيذي الجديد نيك كولينز عن ملامح أولية لخطة الشركة حتى عام 2030، مشيرا إلى أن جميع التصاميم الأساسية للطرازات المستقبلية قد اكتملت، وأكد أن مكلارين ستتجه إلى "قطاعات مجاورة" لتوسيع محفظتها، مع الإعداد لطرح سيارة تتجاوز تقليدها المعروف بسيارات المقعدين فقط.

ورغم نفيه المباشر لوجود مشروع SUV مشابه لما قدمته فيراري، ألمح كولينز إلى أن الشركة تدرس إطلاق طراز مختلف في الفئة ذات الاستخدامات المتعددة، كما شدد على أن التعاون مع شركة NIO الصينية سيكون عنصرا محوريا في مرحلة التصنيع المقبلة، خصوصا أن CYVN Holdings تمتلك 20% من أسهم نيو.

ورغم أن التفاصيل الدقيقة حول هوية السيارات القادمة ما زالت طي الكتمان، إلا أن تصريحات كولينز السابقة لمح إليها، متضمنة احتمالية تقديم سيارة دفع رباعي مستقبلا، إضافة إلى مشروع سيارة كهربائية لا يزال على جدول الخطط لكن بعيد عن التنفيذ الفوري.

بهذا التوجه، تبدو مكلارين أمام منعطف استراتيجي سيعيد رسم صورتها في سوق السيارات الفاخرة خلال السنوات الخمس المقبلة.