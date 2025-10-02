قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن تويوتا Frontlander الجديدة.. صور

تويوتا Frontlander
تويوتا Frontlander
صبري طلبه

كشفت شركة تويوتا اليابانية، إحدى أبرز شركات صناعة السيارات عالميًا، عن أحدث طرازاتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV  المدمجة، تحت اسم Frontlander.

وتأتي هذه السيارة الجديدة كتجسيد لرؤية تويوتا المستقبلية، التي تدمج بين الأداء العملي، والتقنيات الذكية، والتصميم العصري، في إطار يلائم احتياجات السائق، سواء داخل المدن أو على الطرق المفتوحة.

تويوتا Frontlander

أداء تويوتا Frontlander

توفر تويوتا Frontlander خيارين من المحركات، النسخة التقليدية تعتمد على محرك بنزين بقوة 171 حصانًا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء CVT، يقوم بنقل القوة إلى العجلات الأمامية بسلاسة، معزّزًا بتوازن جيد بين الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود.

أما النسخة الثانية فجاءت بتقنية هجينة تجمع مع محرك بنزين بقوة 158 حصانًا ومحرك كهربائي بقوة 113 حصانًا، ويعمل كلا المحركين بتناغم عبر نظام E-CVT الذكي، ليمنح السيارة قوة دفع محسنة واستهلاك وقود اقتصادي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن قيادة نظيفة وفعالة.

تويوتا Frontlander

تصميم وتجهيزات السيارة تويوتا Frontlander

يوفر تصميم السيارة تويوتا Frontlander توازن مثالي بين الحجم الخارجي والانسيابية الداخلية، حيث يبلغ طول السيارة 4.5 متر، وعرضها 1.8 متر.

بينما يصل ارتفاعها 1.6 متر، وترتكز على قاعدة عجلات تمتد إلى 2.6 متر، ما ينعكس إيجابًا على رحابة المقصورة واستقرار السيارة على الطريق.

تويوتا Frontlander

حرصت تويوتا على تقديم بيئة قيادة ذكية ومريحة، حيث زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 12.9 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة، ما يعزز تجربة السائق في متابعة كل ما يحتاج إليه بسهولة.

وتم إعادة تصميم فتحات التهوية لتكون أكثر أناقة، إضافة إلى وحدة تحكم مركزية منظمة تشمل شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، ومقاعد جديدة توفر راحة إضافية مع تصميم مميز، مع إضافة إضاءة محيطة تزين مقصورة القيادة.

تويوتا Frontlander

جهزت Frontlander بأحدث إصدار من منظومة السلامة المتقدمة Toyota Safety Sense، والتي تشمل مجموعة من تقنيات المساعدة على القيادة، مثل التحذير من الاصطدام، والمساعدة في الحفاظ على المسار.

بالإضافة إلى نظام مراقبة النقطة العمياء، وغيرها من الميزات التي تعزز من سلامة الركاب وتمنح السائق مزيدًا من الثقة على الطريق.

