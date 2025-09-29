قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا
عمرو أديب: عبد الناصر لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل
من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إصدار تاريخي لسيارات لكزس تودع به تصميم السيدان

لكزس
لكزس
صبري طلبه

بعد مسيرة استثنائية دامت أكثر من 35 عامًا منذ ظهورها الأول في عام 1989، تعتزم شركة لكزس إنهاء إنتاج طراز السيدان الفاخر LS، في الولايات المتحدة وعدة أسواق أخرى.

يعد هذا القرار لحظة محورية في تاريخ العلامة التجارية، حيث شكلت LS حجر الزاوية الذي أثبت قدرة لكزس على دمج الرفاهية اليابانية المتقنة مع الاعتمادية الفائقة، منافسةً بذلك المصنعين الأوروبيين التقليديين.

يأتي هذا التوقف تماشياً مع استراتيجية لكزس الجديدة، والتي تركز بشكل متزايد على تعزيز مجموعتها من الطرازات المحدثة والأكثر حداثة، مثل IS وES.

لكزس 

أداء يعتمد على قوة  V6 Twin-Turbo

تأتي السيارة بمنظومة الدفع القوية المستخدمة في طرازLS 500  موديل 2025 حيث تعتمد فنيًا على محرك V6 بسعة 3400 سي سي، مع شاحن توربيني مزدوج.

يستطيع هذا المحرك أن يولد قوة مذهلة تبلغ 416 حصانًا وعزم دوران قدره 599 نيوتن متر، مع حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 10 سرعات ونظام دفع رباعي مع تفاضل محدود الانزلاق.

وبهذه القدرات يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 4.6 ثانية فقط.

مقصورة تعود بالزمن إلى حقبة الثمانينات والتسعينات الذهبية

التفرد لا يقتصر على الأداء، فالمقصورة الداخلية صممت خصيصًا للاحتفاء بالماضي، تم تنجيدها بالجلد الأحمر الفاخر لأول مرة في تاريخ LS، وهو ما يعكس أجواء أواخر الثمانينيات وبداية جيل التسعينات.

تتأكد اللمسات التكريمية من خلال شعار Heritage Edition محفور بدقة على الكونسول الوسطي، مع وجود رسومات مطرزة لظل السيارة على مساند الرأس، كما تأتي المركبة مجهزة بأعلى مستويات الرفاهية القياسية.

وتضم أيضًا نظام صوتي عالي الأداء من مارك ليفينسون مكون من 23 سماعة، سقف زجاجي بانورامي وتطعيمات خشبية فاخرة، نظام الركن السيارة الذاتي ومقاعد خلفية مدفأة، كاميرا للرؤية المحيطة، ومستشعرات حركة لسهولة التحكم. 

إصدار Heritage تكريم لـ 37 عامًا من التميز

لتكريم الإرث العريق لهذه المركبة، كشفت لكزس عن نسخة خاصة محدودة تحمل اسم Heritage Edition موديل 2026 هذا الإصدار الحصري سيكتفي بإنتاج 250 وحدة فقط للسوق الأمريكية، ليصبح قطعة جامعيين نادرة.

لكزس لكزس LS V6 Twin Turbo سيارات لكزس مواصفات لكزس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

ترشيحاتنا

حسين الجسمي

فخر بلا غرور.. حسين الجسمي يعلق علي نجاح أحدث ألبوماته

مي عز الدين

مي عز الدين بإطلالات جذابة بالذكاء الاصطناعي

سارة سلامة

سارة سلامة تلفت الأنظار في قلب باريس بإطلالة جذابة

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد