إصدار تاريخي لسيارات لكزس تودع به تصميم السيدان

بعد مسيرة استثنائية دامت أكثر من 35 عامًا منذ ظهورها الأول في عام 1989، تعتزم شركة لكزس إنهاء إنتاج طراز السيدان الفاخر LS، في الولايات المتحدة وعدة أسواق أخرى.

يعد هذا القرار لحظة محورية في تاريخ العلامة التجارية، حيث شكلت LS حجر الزاوية الذي أثبت قدرة لكزس على دمج الرفاهية اليابانية المتقنة مع الاعتمادية الفائقة، منافسةً بذلك المصنعين الأوروبيين التقليديين.

يأتي هذا التوقف تماشياً مع استراتيجية لكزس الجديدة، والتي تركز بشكل متزايد على تعزيز مجموعتها من الطرازات المحدثة والأكثر حداثة، مثل IS وES.

لكزس

أداء يعتمد على قوة V6 Twin-Turbo

تأتي السيارة بمنظومة الدفع القوية المستخدمة في طرازLS 500 موديل 2025 حيث تعتمد فنيًا على محرك V6 بسعة 3400 سي سي، مع شاحن توربيني مزدوج.

يستطيع هذا المحرك أن يولد قوة مذهلة تبلغ 416 حصانًا وعزم دوران قدره 599 نيوتن متر، مع حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 10 سرعات ونظام دفع رباعي مع تفاضل محدود الانزلاق.

وبهذه القدرات يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 4.6 ثانية فقط.

مقصورة تعود بالزمن إلى حقبة الثمانينات والتسعينات الذهبية

التفرد لا يقتصر على الأداء، فالمقصورة الداخلية صممت خصيصًا للاحتفاء بالماضي، تم تنجيدها بالجلد الأحمر الفاخر لأول مرة في تاريخ LS، وهو ما يعكس أجواء أواخر الثمانينيات وبداية جيل التسعينات.

تتأكد اللمسات التكريمية من خلال شعار Heritage Edition محفور بدقة على الكونسول الوسطي، مع وجود رسومات مطرزة لظل السيارة على مساند الرأس، كما تأتي المركبة مجهزة بأعلى مستويات الرفاهية القياسية.

وتضم أيضًا نظام صوتي عالي الأداء من مارك ليفينسون مكون من 23 سماعة، سقف زجاجي بانورامي وتطعيمات خشبية فاخرة، نظام الركن السيارة الذاتي ومقاعد خلفية مدفأة، كاميرا للرؤية المحيطة، ومستشعرات حركة لسهولة التحكم.

إصدار Heritage تكريم لـ 37 عامًا من التميز

لتكريم الإرث العريق لهذه المركبة، كشفت لكزس عن نسخة خاصة محدودة تحمل اسم Heritage Edition موديل 2026 هذا الإصدار الحصري سيكتفي بإنتاج 250 وحدة فقط للسوق الأمريكية، ليصبح قطعة جامعيين نادرة.