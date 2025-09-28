قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا سبورتاج 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية وتحديدًا فئة الـ SUV، منها السيارة كيا سبورتاج الشهيرة، والتي اكتسبت شعبية كبيرة بحسب الأجيال المطروحة.

وظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، ضمن الفئات عالية التجهيز، بسعر يبلغ 2 مليون جنيه، مع مفهوم الفبريكا بشكل كامل، وعدد بسيط من الكيلومترات.

كيا سبورتاج

ويجب عند شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، أهمية الكشف الشامل فيما تضمن الحالة الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى أهمية مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والموديل والفئة.

كيا سبورتاج

تجهيزات السيارة كيا سبورتاج

تضم السيارة كيا سبورتاج 2024 فتحة سقف بانوراما، بصمة خارجية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، كاميرا محيطة، وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للأبواب، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.

كيا سبورتاج

كما تضم السيارة كيا سبورتاج 2024 مكيف هواء أوتوماتيك، نظام صوتي ترفيهي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، بالإضافة إلى تصميم عصري وجنوط رياضية، إضاءة LED.

كيا سبورتاج

محرك وأداء كيا سبورتاج 2024

تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 265 نيوتن متر، وبقدرات الدفع الأمامي للعجلات، بينما يتصل المحرك بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار DSG.

سبورتاج كيا سبورتاج كيا أسعار كيا سبورتاج أسعار كيا سبورتاج في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة ندا

بقرار جمهوري.. الدكتور أسامة ندا عميدا لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها

نائب محافظ المنيا في مدرسة النيل

خلال زيارته مدرسة النيل.. نائب محافظ المنيا يؤكد أهمية الاستثمار في العقول الشابة

عميد حقوق كفر الشيخ

قرار جمهوري بتعيين د.ماهر أبو خوات عميدًا لـ حقوق كفر الشيخ

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء الإثنين سبتمبر 2025.. ترامب ونتنياهو .. اختبار حاسم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

المزيد