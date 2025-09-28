كيا سبورتاج 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية وتحديدًا فئة الـ SUV، منها السيارة كيا سبورتاج الشهيرة، والتي اكتسبت شعبية كبيرة بحسب الأجيال المطروحة.

وظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، ضمن الفئات عالية التجهيز، بسعر يبلغ 2 مليون جنيه، مع مفهوم الفبريكا بشكل كامل، وعدد بسيط من الكيلومترات.

ويجب عند شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، أهمية الكشف الشامل فيما تضمن الحالة الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى أهمية مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والموديل والفئة.

تجهيزات السيارة كيا سبورتاج

تضم السيارة كيا سبورتاج 2024 فتحة سقف بانوراما، بصمة خارجية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، كاميرا محيطة، وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للأبواب، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.

كما تضم السيارة كيا سبورتاج 2024 مكيف هواء أوتوماتيك، نظام صوتي ترفيهي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، بالإضافة إلى تصميم عصري وجنوط رياضية، إضاءة LED.

محرك وأداء كيا سبورتاج 2024

تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 265 نيوتن متر، وبقدرات الدفع الأمامي للعجلات، بينما يتصل المحرك بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار DSG.