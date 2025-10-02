أقل سعر للمستعمل.. سيارة أوتوماتيك هاي لاين "كسر زيرو"

تتنوع السيارات ذات ناقل السرعات الأوتوماتيكية داخل السوق المصري للمركبات المستعملة، سواء من الناحية الفنية، أو التصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام والهاتشباك، بالإضافة إلى تنوع السعر.

وتعد السيارة شيري أريزو 5 من أرخص السيارات الأوتوماتيكية التي ظهرت في سوق المستعمل، إلى جانب عدد كبير ومتنوع من السيارات الاخرى بمختلف العلامات وبلد المنشأ.

وظهرت السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا، وبسعر يبلغ 680 ألف جنيه، للفئة هاي لاين كاملة التجهيزات.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية مقارنة متوسط الاسعار جيدًا وفقًا للموديلات والفئات، بالإضافة إلى ضرورة الكشف الشامل عن السيارة، سواء من الناحية الفنية أو الهيكلية.

مواصفات السيارة شيري أريزو 5

تعتمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

وتحتوي شيري اريزو 5 موديل 2025 على تجهيزات تتضمن، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، فتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية، إضاءة نهارية، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، حساسات ركن، كاميرا خلفية.