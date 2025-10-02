قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب
شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
واجهت العدو في قلب سيناء.. بطولات قوات الصاعقة خلال حرب أكتوبر
بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو
أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات
آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة
مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني
مدبولي يرد على المُشككين: بيقولوا إن مشروع العاصمة الإدارية خاسر.. دلوقتي الشركة حققت أرباحا مكنتها من تسديد 8 مليارات جنيه ضرائب
قرينة الرئيس: تكريم خريجي الدبلومات الفنية يؤكد دعم التعليم وربطه بسوق العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أقل سعر للمستعمل.. سيارة أوتوماتيك هاي لاين "كسر زيرو"

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
صبري طلبه

تتنوع السيارات ذات ناقل السرعات الأوتوماتيكية داخل السوق المصري للمركبات المستعملة، سواء من الناحية الفنية، أو التصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام والهاتشباك، بالإضافة إلى تنوع السعر.

وتعد السيارة شيري أريزو 5 من أرخص السيارات الأوتوماتيكية التي ظهرت في سوق المستعمل، إلى جانب عدد كبير ومتنوع من السيارات الاخرى بمختلف العلامات وبلد المنشأ.

وظهرت السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا، وبسعر يبلغ 680 ألف جنيه، للفئة هاي لاين كاملة التجهيزات.

شيري أريزو 5

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية مقارنة متوسط الاسعار جيدًا وفقًا للموديلات والفئات، بالإضافة إلى ضرورة الكشف الشامل عن السيارة، سواء من الناحية الفنية أو الهيكلية.

شيري أريزو 5

مواصفات السيارة شيري أريزو 5

تعتمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

شيري أريزو 5

وتحتوي شيري اريزو 5 موديل 2025 على تجهيزات تتضمن، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، فتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية، إضاءة نهارية، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، حساسات ركن، كاميرا خلفية.

شيري أريزو أريزو 5 شيري أريزو 5 السيارة شيري أريزو 5 أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يشارك قداسة البابا تواضروس في افتتاح "نادي الإيمان 2" بالوادي الأسيوطي

محافظ أسيوط يشارك قداسة البابا تواضروس في افتتاح نادي الإيمان 2 بالوادي الأسيوطي

محافظ الغربية

الغربية ترتقي بالمنظومة الصحية.. تفاصيل بالصور

محافظ الغربية

محافظ الغربية يفتتح مدرسة نشيل الابتدائية الجديدة

بالصور

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

فيديو

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد