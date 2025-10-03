تبدأ من 54 ألف ريال.. أسعار دونج فينج شاين 2025 في السعودية

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده في السوق السعودية، بعد تقديم السيارة دونج فينج شاين 2025، والتي تأتي بعدد من التجهيزات مع تصميم عصري، بالإضافة إلى 3 فئات، وأسعار تبدأ من 54,900 ريال سعودي.

القدرات الفنية للسيارة دونج فينج شاين 2025

تعتمد دونج فينج شاين 2025 على محرك 1500 سي سي متنفس طبيعي، بقوة 123 حصانًا، و158 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك DCT سداسي النقلات، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 13 ثانية.

كما تقدم السيارة بمحرك اخر تيربو، سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 194 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن متر، مع نفس ناقل السرعات صاحب الـ 6 نقلات الأوتوماتيكية، بينما تستغرق 11.5 ثانية فقط وصولاً إلى سرعة 100 كم/س من وضع السكون 0.

تجهيزات دونج فينج شاين 2025

تأتي دونج فينج شاين 2025 بعدد من التجهيزات ابرزها، نظام صوتي من يتراوح بين 4 و6 سماعات، شاشة 13 بوصة للمعلومات والترفيه، شاشة عدادات 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاحن لاسلكي، مكيف هواء أوتوماتيك، جنوط رياضية من الألومنيوم 16 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، فتحة سقف بانوراما، كاميرا.

أسعار دونج فينج شاين موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة دونج فينج شاين 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 54,900 ريال للفئة الأولى، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة عالية التجهيزات بين 55,900 ريال و64,900 ريال سعودي.