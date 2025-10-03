قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تحتجز أكثر من 250 ناشطًا من أسطول الصمود وتنقلهم إلى السجون
إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي
زلة لسان ترامب تتحول إلى مادة للضحك الدبلوماسي بين ماكرون وقادة القوقاز
أقل سعر دولار اليوم 3-10-2025
غدًا.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
أول تعليق لـ نتنياهو على الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر
دموع زوجة علي زين تخطف الأنظار في نهائي مونديال اليد
رغم الاعتراض الإسرائيلي.. 10 سفن جديدة من إيطاليا تنضم لأسطول الصمود نحو غزة
يحيى الفخراني: اتخانقت مع أسامة أنور عكاشة بسبب جمال عبد الناصر
سعر عيار 14 اليوم 3-10-2025
وأنت في البيت| أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 54 ألف ريال.. أسعار دونج فينج شاين 2025 في السعودية

دونج فينج شاين 2025
دونج فينج شاين 2025
صبري طلبه

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده في السوق السعودية، بعد تقديم السيارة دونج فينج شاين 2025، والتي تأتي بعدد من التجهيزات مع تصميم عصري، بالإضافة إلى 3 فئات، وأسعار تبدأ من 54,900 ريال سعودي.

القدرات الفنية للسيارة دونج فينج شاين 2025

تعتمد دونج فينج شاين 2025 على محرك 1500 سي سي متنفس طبيعي، بقوة 123 حصانًا، و158 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك DCT سداسي النقلات، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 13 ثانية.

دونج فينج شاين 2025

كما تقدم السيارة بمحرك اخر تيربو، سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 194 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن متر، مع نفس ناقل السرعات صاحب الـ 6 نقلات الأوتوماتيكية، بينما تستغرق 11.5 ثانية فقط وصولاً إلى سرعة 100 كم/س من وضع السكون 0.

تجهيزات دونج فينج شاين 2025

تأتي دونج فينج شاين 2025 بعدد من التجهيزات ابرزها، نظام صوتي من يتراوح بين 4 و6 سماعات، شاشة 13 بوصة للمعلومات والترفيه، شاشة عدادات 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاحن لاسلكي، مكيف هواء أوتوماتيك، جنوط رياضية من الألومنيوم 16 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، فتحة سقف بانوراما، كاميرا.

دونج فينج شاين 2025

أسعار دونج فينج شاين موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة دونج فينج شاين 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 54,900 ريال للفئة الأولى، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة عالية التجهيزات بين 55,900 ريال و64,900 ريال سعودي.

الصانع الصيني دونج فينج دونج فينج شاين دونج فينج شاين 2025 سعر دونج فينج شاين 2025

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

الفتاة الضحية بالغربية

طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية

يحيى الفخراني

يحيى الفخراني: دلال عبد العزيز تركت مسرحيتها معي بسبب سمير غانم

يحيى الفخراني

يحيى الفخراني: العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل

جنات ومني الشاذلي

جنات: مبندمش كتير.. والتجارب بتعلم

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

