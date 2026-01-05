قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
رياضة

تعادل سلبي وسيطرة مصرية مع إصابة محمد حمدي في الشوط الأول أمام بنين

تريزيجيه
تريزيجيه
حمزة شعيب

شهد الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر أمام بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، سيطرة واضحة من لاعبي الفراعنة على وسط الملعب، دون ترجمة التفوق إلى أهداف، في ظل تماسك دفاع بنين وتألق حارس مرماه.

وبدأت الخطورة المصرية مبكرًا، بعدما أهدر عمر مرموش فرصة محققة للتسجيل إثر انفراد تام بالحارس، قبل أن يواصل منتخب مصر ضغطه عبر تحركات محمد صلاح الذي أرسل أكثر من تمريرة عرضية وخطيرة داخل منطقة الجزاء، إلا أن دفاع بنين نجح في إبعادها، كما تصدى الحارس لمحاولات أخرى للفراعنة.

وفي المقابل، جاءت محاولات منتخب بنين محدودة، أبرزها تصويبة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بنجاح، بينما احتسب الحكم عدة مخالفات في وسط الملعب، من بينها تدخل قوي على محمد هاني. وشهد اللقاء إشهار بطاقتين صفراوين في صفوف منتخب مصر لكل من رامي ربيعة ومروان عطية.

ومع مرور نصف ساعة من عمر الشوط الأول، ظل التعادل السلبي قائمًا، قبل أن يتوقف اللعب في الدقيقة 40 بعد تعرض محمد حمدي، لاعب منتخب مصر، للإصابة، وسط ترقب لموقفه من استكمال اللقاء. كما أجرى منتخب بنين تبديلًا اضطراريًا بخروج أيجون توسين ودخول جوديل دوسو.

ورغم استمرار الضغط المصري وإرسال الكرات العرضية، أبرزها من ركلة حرة نفذها محمد صلاح، لم تتغير النتيجة حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليبقى التعادل بدون أهداف مسيطرًا على مجريات المباراة.

تشكيل منتخب مصر أمام بنين في كأس أمم أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد حمدي

الوسط: مروان عطية، تريزيجيه، إبراهيم عادل

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش
 

منتخب مصر بنين كاس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

المصحة

بعد اشتعال النيران بها.. التحفظ على مصحة لعلاج الإدمان ببنها

محافظ المنيا يلتقي أهالي شرق أبوقرقاص

خلال جولته بمشروعات «حياة كريمة».. محافظ المنيا يوجه بتلبية مطالب أهالى قرى شرق أبوقرقاص

محكمة

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بهـ.تك عرض فتاة في القليوبية

بالصور

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

