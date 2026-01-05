تعادل سلبي وسيطرة مصرية مع إصابة محمد حمدي في الشوط الأول أمام بنين

شهد الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر أمام بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، سيطرة واضحة من لاعبي الفراعنة على وسط الملعب، دون ترجمة التفوق إلى أهداف، في ظل تماسك دفاع بنين وتألق حارس مرماه.

وبدأت الخطورة المصرية مبكرًا، بعدما أهدر عمر مرموش فرصة محققة للتسجيل إثر انفراد تام بالحارس، قبل أن يواصل منتخب مصر ضغطه عبر تحركات محمد صلاح الذي أرسل أكثر من تمريرة عرضية وخطيرة داخل منطقة الجزاء، إلا أن دفاع بنين نجح في إبعادها، كما تصدى الحارس لمحاولات أخرى للفراعنة.

وفي المقابل، جاءت محاولات منتخب بنين محدودة، أبرزها تصويبة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بنجاح، بينما احتسب الحكم عدة مخالفات في وسط الملعب، من بينها تدخل قوي على محمد هاني. وشهد اللقاء إشهار بطاقتين صفراوين في صفوف منتخب مصر لكل من رامي ربيعة ومروان عطية.

ومع مرور نصف ساعة من عمر الشوط الأول، ظل التعادل السلبي قائمًا، قبل أن يتوقف اللعب في الدقيقة 40 بعد تعرض محمد حمدي، لاعب منتخب مصر، للإصابة، وسط ترقب لموقفه من استكمال اللقاء. كما أجرى منتخب بنين تبديلًا اضطراريًا بخروج أيجون توسين ودخول جوديل دوسو.

ورغم استمرار الضغط المصري وإرسال الكرات العرضية، أبرزها من ركلة حرة نفذها محمد صلاح، لم تتغير النتيجة حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليبقى التعادل بدون أهداف مسيطرًا على مجريات المباراة.

تشكيل منتخب مصر أمام بنين في كأس أمم أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد حمدي

الوسط: مروان عطية، تريزيجيه، إبراهيم عادل

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش

