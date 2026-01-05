٤ ساعات في مكافحة الجحيم.. القصة الكاملة لحريق مصنع بلاستيك أكتوبر

اندلع حريق هائل داخل مصنع بولي تك للبلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، حيث شهدت سماء المنطقة تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية على الفور لمكافحة على النيران التي استمرت قرابة ٤ ساعات.

تلقت غرفة عمليات أكتوبر بلاغاً بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه الكبيرة، إضافة إلى سلم هيدروليكي وسيارات إنقاذ سريع من جهاز 6 أكتوبر، فيما انتشرت سيارات الشرطة لتأمين محيط المصنع ومتابعة جهود الإطفاء.

وأشارت التحريات عن نشوب الحريق في ‏مصنع بولي تك للبلاستيك بوابة رقم 3 ‏المطورين بمنطقة سامى سعد، تم الدفع بـ ٥ سيارات إسعاف و ٨ سيارات إطفاء و ٣ خزانات مياه، فيما تمركزت ٤ سيارات شرطة و ٥ سيارات إنقاذ سريع من جهاز 6 أكتوبر.



وأكدت التحريات الأولية وجود إصابات تخطت ١٥ حالة باختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة المتصاعدة من الحريق.

وأظهرت المعاينة الأولية أن المصنع يمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع ويتكون من دور واحد (هنجر) مخصص لصناعة البلاستيك، فيما تواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق.

ووصل إلى موقع الحريق قيادات أمنية من مديرية أمن الجيزة وضباط قسم ثان أكتوبر لمتابعة الموقف والسيطرة على الوضع.

من جانبه نفى معاون رئيس الحي الصناعي، أسامة عاشور وجود أي علاقة بين الحريق وصوت الانفجار الذي سمع صباحا في المنطقة، موضحاً أن دوي التفجير ناتج عن أعمال المحاجر الجبلية المجاورة.

وتواصل الجهات المعنية تحرياتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، مع إعداد المحاضر اللازمة، مع الحرص على منع امتداد الأضرار للمنشآت المجاورة، وسط جهود مكثفة من الدفاع المدني لتأمين الموقع وإخماد أي شرارات متبقية.