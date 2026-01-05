قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين..عيار 21 يقترب من 470 ريال
حوادث

٤ ساعات في مكافحة الجحيم.. القصة الكاملة لحريق مصنع بلاستيك أكتوبر

ندى سويفى

اندلع حريق هائل داخل مصنع بولي تك للبلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، حيث شهدت سماء المنطقة تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية على الفور لمكافحة على النيران التي استمرت قرابة ٤ ساعات.

تلقت غرفة عمليات أكتوبر بلاغاً بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه الكبيرة، إضافة إلى سلم هيدروليكي وسيارات إنقاذ سريع من جهاز 6 أكتوبر، فيما انتشرت سيارات الشرطة لتأمين محيط المصنع ومتابعة جهود الإطفاء.

وأشارت التحريات عن نشوب الحريق في ‏مصنع بولي تك للبلاستيك بوابة رقم 3 ‏المطورين بمنطقة سامى سعد، تم الدفع بـ ٥ سيارات إسعاف و ٨ سيارات إطفاء و ٣ خزانات مياه، فيما تمركزت ٤ سيارات شرطة و ٥ سيارات إنقاذ سريع من جهاز 6 أكتوبر.


وأكدت التحريات الأولية وجود إصابات تخطت ١٥ حالة باختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة المتصاعدة من الحريق.
وأظهرت المعاينة الأولية أن المصنع يمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع ويتكون من دور واحد (هنجر) مخصص لصناعة البلاستيك، فيما تواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق.

ووصل إلى موقع الحريق قيادات أمنية من مديرية أمن الجيزة وضباط قسم ثان أكتوبر لمتابعة الموقف والسيطرة على الوضع.

من جانبه نفى معاون رئيس الحي الصناعي، أسامة عاشور وجود أي علاقة بين الحريق وصوت الانفجار الذي سمع صباحا في المنطقة، موضحاً أن دوي التفجير ناتج عن أعمال المحاجر الجبلية المجاورة.

وتواصل الجهات المعنية تحرياتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، مع إعداد المحاضر اللازمة، مع الحرص على منع امتداد الأضرار للمنشآت المجاورة، وسط جهود مكثفة من الدفاع المدني لتأمين الموقع وإخماد أي شرارات متبقية.

حريق هائل مصنع بولي تك المنطقة الصناعية 6 أكتوبر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

برلماني: تطوير منظومة دعم الصادرات ضرورة لحماية الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها عالميًا

«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مراكز البيانات نقلة نوعية في بناء الاقتصاد

عضو الشيوخ: نرفض قاعدة ادفع ثم تظلم.. وأطالب برفع إعفاء السكن لـ150 ألف جنيه

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

