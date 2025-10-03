أسعار ومواصفات هيونداي سانتافي 2025 في السوق السعودي

يضم السوق السعودي الكثير من العلامات الكورية الجنوبية، منها طرازات هيونداي، والتي تقدم باقة كبيرة من إصداراتها هناك، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وابرز هذه الطرازات هي النسخة سانتافي 2025.

مواصفات هيونداي سنتافي 2025

زودت هيونداي سنتافي بمحرك تيربو سعة 2500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 281 حصانًا، و422 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تعتمد على تقنيات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات بحسب الفئة، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

هيونداي سنتافي 2025

تجهيزات هيونداي سنتافي 2025

تحتوي السيارة على شاشة معلومات تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو قياس 12.3 بوصة، نظام صوتي ترفيهي مكون من 12 سماعة طراز BOSE، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، شاحن لاسلكي للهواتف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيك، قفل مركزي.

هيونداي سنتافي 2025

كما تحتوي السيارة هيونداي سنتافي 2025 على فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 20 و21 بوصة، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، مصابيح حادة الشكل وإضاءة نهارية بتقنية LED LIGHT، حساسات حركة لسهولة الاصطفاف، وكاميرات للمتابعة، ووسائد هوائية متقدمة للحماية من الصدمات.

هيونداي سنتافي 2025

أسعار السيارة هيونداي سنتافي موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم الفئة الأولى من سيارة هيونداي سنتافي موديل 2025 بسعر 132,985 ريال، والفئة الثانية بسعر 133,690 ريال، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة والرابعة، 150,235 ريال و153,125 ريال سعودي.

هيونداي سنتافي 2025

وتأتي الفئة الخامسة من هيونداي سنتافي بسعر 176,125 ريال، وبسعر يبلغ 186,245 ريال للفئة السادسة، بينما يبلغ سعر الفئة السابعة كاملة التجهيزات بنحو 205,450 ريال سعودي.