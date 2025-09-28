تبدأ من 649 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك أو الفئات الرياضية، إلى جانب تنوع الأسعار وقدرات النقل، منها الفئة الأوتوماتيكية، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الراحة مقارنة بالناقل التقليدي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري بأسعار تبدأ من 649,900 جنيه.

بروتون ساجا

دعمت بروتون ساجا بناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتأتي موديلات 2025 بسعر 649,900 جنيه.

شيري تيجو 7

تعتمد شيري تيجو 7 على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG، وسعر يتراوح بين 929,000 جنيه و 999,000 جنيه لموديلات 2026.

هيونداي إلنترا ad

تستخدم السيارة محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة إجمالية قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، وتتسارع من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية، وتقدم موديلات 2026 بسعر يبدأ من 945,000 جنيه إلى 1,135,000 جنيه.

إم جي وان

زودت السيارة إم جي وان بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتقدم السيارة إم جي وان 2026 بسعر 1,299,900 جنيه.

جاك js4

تعتمد السيارة جاك JS4 موديل 2025 محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 147 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 2000 دورة في الدقيقة، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع تقنية الجر الأمامي، وبسعر يتراوح بين 989,900 جنيه و998,000 جنيه لموديلات 2025.