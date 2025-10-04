عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أعلنت علامة ‏YANGWANG‏ الفاخرة التابعة لشركة ‏BYD‏ عن إنجاز تاريخي ‏جديد في عالم السيارات، بعدما سجلت سيارتها الكهربائية ‏U9 Xtreme‏ "‏‎ U9X‏" ‏سرعة قياسية بلغت 496.22 كم/س على مضمار ‏ATP Papenburg‏ في ألمانيا ‏بتاريخ 14 سبتمبر 2025.‏

وبذلك السرعة الخارقة تفوقت السيارة ‏U9X‏ على جميع الطرازات الكهربائية ‏السابقة، بل وتجاوزت أيضا أسرع السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود ‏‏(490.484 كم/س)، لتصبح رسميا أسرع سيارة إنتاجية على كوكب الأرض.‏

كانت السيارة ‏U9X‏ تعرف سابقا باسم ‏U9 Track/Special Edition، قبل أن ‏تعتمد الشركة اسم ‏U9 Xtreme‏ للإنتاج التجاري، ويحمل الاسم دلالة على أقصى ‏الحدود الممكنة في الأداء، مع إبراز حرف ‏X‏ ليعكس روح الاستكشاف وكسر ‏المستحيل التي تقوم عليها فلسفة ‏YANGWANG‏.‏

تعتمد السيارة ‏U9X‏ على أربع محركات كهربائية مستقلة تصل سرعتها إلى ‏‏30,000 دورة/دقيقة، بقدرة إجمالية تبلغ 2220 كيلوواط (3019 حصان)، وبنسبة ‏قوة إلى وزن مذهلة تصل إلى 1217 حصان/طن.‏

تم تصنيع المحركات باستخدام فولاذ سيليكوني فائق التوصيل بسمك 0.1 مم، ‏وفولاذ عالي القوة بقدرة شد 970 ميجا باسكال، مع هيكل من الألمنيوم بمعايير ‏فضائية، كما يدعمها نظام التحكم ‏e⁴ Platform، القادر على ضبط عزم كل عجلة ‏أكثر من 100 مرة في الثانية لضمان ثبات كامل حتى عند السرعات الفائقة.‏

تعد السيارة ‏U9X‏ أول سيارة إنتاجية في العالم تعتمد منصة كهربائية بجهد 1200‏V‏ ‏‏(مقارنة بـ800‏V‏ في النسخة العادية)، ما يسمح بتمرير تيار يصل إلى 1000 ‏أمبير، كما أن البطارية من نوع ‏Blade Battery – LFP‏ توفر تفريغا بقدرة 30‏C، ‏أي ما يعادل 10 أضعاف البطاريات التقليدية، مع كثافة طاقة أعلى بنسبة 170%، ‏حتى عند شحنها بنسبة 20% فقط يمكنها إنتاج قدرة تصل إلى 1800 كيلوواط، ‏كما تدعم استرجاع طاقة الكبح بمعدل يتجاوز 700 كيلوواط، وتقدم نظام تبريد ‏متطور يقلل الحرارة بنسبة 67% مقارنة بالأنظمة السابقة.‏

تم تجهيز السيارة ‏U9X‏ بنظام تعليق ‏DiSus-X‏ القادر على التحكم اللحظي في ثبات ‏السيارة، مع قوة ضغط ثنائي الاتجاه تصل إلى 9 كيلوواط للعجلة الواحدة واستجابة ‏بسرعة 500 ملم/ثانية، ويسمح النظام بإلغاء أو عكس الميلان الجانبي عند ‏المنعطفات الحادة، ويعمل بتناغم مع منصة ‏e⁴‎‏ لتوفير ثبات مطلق على السرعات ‏القصوى.‏

أما عن إطارات ‏U9X، فقد طورت ‏Giti Tire‏ إطارات شبه سباقية مخصصة لـ ‏U9X، بتقنيات تعزز التماسك وتمنع الانزلاق بين الجنط والإطار تحت أقسى ‏ظروف التسارع أو الكبح.‏

وسيقتصر إنتاج ‏U9 Xtreme‏ على 30 نسخة فقط حول العالم، ما يجعلها أيقونة ‏نادرة لهواة السيارات الخارقة.‏