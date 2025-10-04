قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
الإعلامي سيد علي يترك الهواء دون استكمال برنامجه | تفاصيل
تحويل مرسى علم إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء بمصر .. تفاصيل
الاحتلال الإسرائيلي يختطف 3 سوريين خلال توغله في ريف درعا
نتنياهو : نسقت مع ترامب خطة قلبت الأوضاع في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض
كريم عاطف

أعلنت علامة ‏YANGWANG‏ الفاخرة التابعة لشركة ‏BYD‏ عن إنجاز تاريخي ‏جديد في عالم السيارات، بعدما سجلت سيارتها الكهربائية ‏U9 Xtreme‏ "‏‎ U9X‏" ‏سرعة قياسية بلغت 496.22 كم/س على مضمار ‏ATP Papenburg‏ في ألمانيا ‏بتاريخ 14 سبتمبر 2025.‏

وبذلك السرعة الخارقة تفوقت السيارة ‏U9X‏ على جميع الطرازات الكهربائية ‏السابقة، بل وتجاوزت أيضا أسرع السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود ‏‏(490.484 كم/س)، لتصبح رسميا أسرع سيارة إنتاجية على كوكب الأرض.‏

كانت السيارة ‏U9X‏ تعرف سابقا باسم ‏U9 Track/Special Edition، قبل أن ‏تعتمد الشركة اسم ‏U9 Xtreme‏ للإنتاج التجاري، ويحمل الاسم دلالة على أقصى ‏الحدود الممكنة في الأداء، مع إبراز حرف ‏X‏ ليعكس روح الاستكشاف وكسر ‏المستحيل التي تقوم عليها فلسفة ‏YANGWANG‏.‏

تعتمد السيارة ‏U9X‏ على أربع محركات كهربائية مستقلة تصل سرعتها إلى ‏‏30,000 دورة/دقيقة، بقدرة إجمالية تبلغ 2220 كيلوواط (3019 حصان)، وبنسبة ‏قوة إلى وزن مذهلة تصل إلى 1217 حصان/طن.‏

تم تصنيع المحركات باستخدام فولاذ سيليكوني فائق التوصيل بسمك 0.1 مم، ‏وفولاذ عالي القوة بقدرة شد 970 ميجا باسكال، مع هيكل من الألمنيوم بمعايير ‏فضائية، كما يدعمها نظام التحكم ‏e⁴ Platform، القادر على ضبط عزم كل عجلة ‏أكثر من 100 مرة في الثانية لضمان ثبات كامل حتى عند السرعات الفائقة.‏

تعد السيارة ‏U9X‏ أول سيارة إنتاجية في العالم تعتمد منصة كهربائية بجهد 1200‏V‏ ‏‏(مقارنة بـ800‏V‏ في النسخة العادية)، ما يسمح بتمرير تيار يصل إلى 1000 ‏أمبير، كما أن البطارية من نوع ‏Blade Battery – LFP‏ توفر تفريغا بقدرة 30‏C، ‏أي ما يعادل 10 أضعاف البطاريات التقليدية، مع كثافة طاقة أعلى بنسبة 170%، ‏حتى عند شحنها بنسبة 20% فقط يمكنها إنتاج قدرة تصل إلى 1800 كيلوواط، ‏كما تدعم استرجاع طاقة الكبح بمعدل يتجاوز 700 كيلوواط، وتقدم نظام تبريد ‏متطور يقلل الحرارة بنسبة 67% مقارنة بالأنظمة السابقة.‏

تم تجهيز السيارة ‏U9X‏ بنظام تعليق ‏DiSus-X‏ القادر على التحكم اللحظي في ثبات ‏السيارة، مع قوة ضغط ثنائي الاتجاه تصل إلى 9 كيلوواط للعجلة الواحدة واستجابة ‏بسرعة 500 ملم/ثانية، ويسمح النظام بإلغاء أو عكس الميلان الجانبي عند ‏المنعطفات الحادة، ويعمل بتناغم مع منصة ‏e⁴‎‏ لتوفير ثبات مطلق على السرعات ‏القصوى.‏

أما عن إطارات ‏U9X، فقد طورت ‏Giti Tire‏ إطارات شبه سباقية مخصصة لـ ‏U9X، بتقنيات تعزز التماسك وتمنع الانزلاق بين الجنط والإطار تحت أقسى ‏ظروف التسارع أو الكبح.‏

وسيقتصر إنتاج ‏U9 Xtreme‏ على 30 نسخة فقط حول العالم، ما يجعلها أيقونة ‏نادرة لهواة السيارات الخارقة.‏

byd U9X‏ U9 Xtreme‏ سيارة كهربائية أسرع سيارة على كوكب الارض اسرع سيارة في العالم السيارة ‏U9X‏

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب ببورفؤاد

تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب ببورفؤاد

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة | صور

انطلاق الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر فى شراكة أكاديمية تعزز كفاءات المستقبل

انطلاق الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر

بالصور

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد