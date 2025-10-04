عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أعلنت علامة YANGWANG الفاخرة التابعة لشركة BYD عن إنجاز تاريخي جديد في عالم السيارات، بعدما سجلت سيارتها الكهربائية U9 Xtreme " U9X" سرعة قياسية بلغت 496.22 كم/س على مضمار ATP Papenburg في ألمانيا بتاريخ 14 سبتمبر 2025.
وبذلك السرعة الخارقة تفوقت السيارة U9X على جميع الطرازات الكهربائية السابقة، بل وتجاوزت أيضا أسرع السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود (490.484 كم/س)، لتصبح رسميا أسرع سيارة إنتاجية على كوكب الأرض.
كانت السيارة U9X تعرف سابقا باسم U9 Track/Special Edition، قبل أن تعتمد الشركة اسم U9 Xtreme للإنتاج التجاري، ويحمل الاسم دلالة على أقصى الحدود الممكنة في الأداء، مع إبراز حرف X ليعكس روح الاستكشاف وكسر المستحيل التي تقوم عليها فلسفة YANGWANG.
تعتمد السيارة U9X على أربع محركات كهربائية مستقلة تصل سرعتها إلى 30,000 دورة/دقيقة، بقدرة إجمالية تبلغ 2220 كيلوواط (3019 حصان)، وبنسبة قوة إلى وزن مذهلة تصل إلى 1217 حصان/طن.
تم تصنيع المحركات باستخدام فولاذ سيليكوني فائق التوصيل بسمك 0.1 مم، وفولاذ عالي القوة بقدرة شد 970 ميجا باسكال، مع هيكل من الألمنيوم بمعايير فضائية، كما يدعمها نظام التحكم e⁴ Platform، القادر على ضبط عزم كل عجلة أكثر من 100 مرة في الثانية لضمان ثبات كامل حتى عند السرعات الفائقة.
تعد السيارة U9X أول سيارة إنتاجية في العالم تعتمد منصة كهربائية بجهد 1200V (مقارنة بـ800V في النسخة العادية)، ما يسمح بتمرير تيار يصل إلى 1000 أمبير، كما أن البطارية من نوع Blade Battery – LFP توفر تفريغا بقدرة 30C، أي ما يعادل 10 أضعاف البطاريات التقليدية، مع كثافة طاقة أعلى بنسبة 170%، حتى عند شحنها بنسبة 20% فقط يمكنها إنتاج قدرة تصل إلى 1800 كيلوواط، كما تدعم استرجاع طاقة الكبح بمعدل يتجاوز 700 كيلوواط، وتقدم نظام تبريد متطور يقلل الحرارة بنسبة 67% مقارنة بالأنظمة السابقة.
تم تجهيز السيارة U9X بنظام تعليق DiSus-X القادر على التحكم اللحظي في ثبات السيارة، مع قوة ضغط ثنائي الاتجاه تصل إلى 9 كيلوواط للعجلة الواحدة واستجابة بسرعة 500 ملم/ثانية، ويسمح النظام بإلغاء أو عكس الميلان الجانبي عند المنعطفات الحادة، ويعمل بتناغم مع منصة e⁴ لتوفير ثبات مطلق على السرعات القصوى.
أما عن إطارات U9X، فقد طورت Giti Tire إطارات شبه سباقية مخصصة لـ U9X، بتقنيات تعزز التماسك وتمنع الانزلاق بين الجنط والإطار تحت أقسى ظروف التسارع أو الكبح.
وسيقتصر إنتاج U9 Xtreme على 30 نسخة فقط حول العالم، ما يجعلها أيقونة نادرة لهواة السيارات الخارقة.