أسعار ومواصفات هيونداي توسان 2025 في السعودية

صبري طلبه

تعتبر السيارة هيونداي توسان من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم في السوق السعودي عبر باقة من الفئات والتجهيزات، مع أسعار تبدأ من 104,235 ريال.

تصميم السيارة هيونداي توسان 2025

تأتي السيارة بتصميم خارجي من الفئة الرياضية، يعتمد على شبك أمامي متعدد الفتحات الهوائية، ومصد رياضي محدث، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية  LED، بالإضافة إلى أضواء نهارية وجناح خلفي يعزز الطابع الديناميكي للسيارة.

كما تأتي السيارة بطول يبلغ 4,640 مم، وعرض 1,865 مم، وارتفاع يصل إلى 1,665 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,755 مم، وتتوفر خيارات جنوط ألمنيوم بقياسات 17، 18، أو 19 بوصة حسب الفئة، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية الضبط والطي مزودة بإشارات انعطاف مدمجة.

تجهيزات هيونداي توسان 2025

يسيطر الطابع العصري على المقصورة الداخلية بفضل احتوائها على شاشتين رقميتين مدمجتين في وحدة واحدة تمتد عبر لوحة القيادة، تشمل شاشة عدادات رقمية وشاشة ترفيه كبيرة بقياس 12.3 بوصة.

تتيح الشاشة الوصول إلى أنظمة الملاحة، إعدادات السيارة، والراديو، بالإضافة إلى التكامل مع أنظمة الاتصال الحديثة، وتتميز الفئات العليا بنظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق لراحة مثالية، إلى جانب كاميرا 360 درجة.

وتتوفر كاميرا خلفية مع حساسات أمامية وخلفية بشكل قياسي في جميع الفئات، بينما تم تجهيز السيارة بأنظمة مساعدة متقدمة تشمل مساعد الحفاظ على المسار، ونظام تفادي الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة التكيفي ووسائد هوائية متعددة.

أداء السيارة هيونداي توسان 2025

قدمت السيارة بثلاثة خيارات من المحركات، الأول محرك 2.0 لتر بقوة 156 حصانًا وعزم دوران يبلغ 192 نيوتن متر، بينما الثاني والثالث يعتمدان على محرك تيربو سعة 1.6 لتر يولد 180 حصانًا مع عزم دوران قوي يصل إلى 264 نيوتن متر، جميعهم مقترن بنواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء.

أسعار السيارة هيونداي توسان 2025 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة هيونداي توسان 2025 في السوق السعودي من 104,235 ريال، وصولاً إلى 151,385 ريال سعودي.

