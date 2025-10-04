أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

رصد نموذج أولي لما يُعتقد أنه النسخة الأبسط والأرخص من تسلا موديل Y بالقرب من مصنع الشركة في تكساس، وذلك دون أي تمويه.

الصور التي نشرها مستخدم على منصة X أظهرت تغييرات جذرية في تصميم تسلا موديل Y، أبرزها إزالة شريط الإضاءة الأمامي والخلفي، إلى جانب واجهة أمامية أكثر بساطة.

اعتمدت النسخة الأساسية على مصابيح أمامية ضيقة شبيهة بموديل 3 المحدث، مع مصد أمامي أصغر يفتقر إلى فتحات التهوية الديناميكية المعتادة.

أما في الخلف، فقد اختفى شريط الإضاءة المركزي والشعار المتباعد، ما منح السيارة مظهراً أقل طابعاً مستقبليًا.

كما جهزت بعجلات قياس 18 بوصة فقط بأغطية بلاستيكية سوداء.

تتخلى تسلا في هذه النسخة عن العديد من التجهيزات المميزة في طرازاتها الأعلى سعرًا، منها:

استبدال السقف البانورامي الزجاجي بسقف صلب مع قطع زخرفية.

اعتماد عجلة قيادة قابلة للتعديل يدويًا.

إزالة الشاشة الخلفية للركاب في الصف الثاني والاكتفاء بفتحات تهوية يدوية.

الاستغناء عن فلتر الهواء عالي الكفاءة (HEPA).

وصفت تسلا النسخة الجديدة بأنها توفر "كفاءة لا مثيل لها" مع "صيانة شبه معدومة"، في إشارة إلى عدم الحاجة لخدمات دورية مثل تغيير الزيت أو فحص المحرك، باستثناء مهام بسيطة مثل تعبئة سائل مسّاحات الزجاج وتدوير الإطارات.

سعر سيارة تسلا موديل Y

من المتوقع أن يبدأ سعر موديل Y القياسي من 39,990 دولارًا في الولايات المتحدة، أي أقل بـ 5,000 دولار فقط من سعر النسخة الأساسية طويلة المدى بالدفع الخلفي (44,490 دولار).

ورغم خفض السعر، يرى محللون أن الفارق محدود مقارنة بحجم المزايا المفقودة.

حتى وقت قريب، وقبل إلغاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية (7,500 دولار)، كان بإمكان المستهلكين شراء موديل Y طويل المدى بسعر 37,490 دولار فقط، أي أقل من النسخة الجديدة الأرخص.

وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدوى هذا الإصدار للمستهلكين.