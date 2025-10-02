قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
إسرائيل تنشر صورة جورج جالاوي على أنها لقيادي في "حماس".. والسياسي البريطاني يرد
وسط غياب دعم أمريكي.. فون دير لاين تدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف مساعداته العسكرية لأوكرانيا
هل يحاسب الأبناء على مال الأب الحرام؟.. اعرف رأي الشرع
تعدوا على سيدة أمام مدرسة بالقاهرة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد
ميلانو تشتعل بتظاهرات مؤيدة لفلسطين.. اقتحام محطة القطارات وإضراب عام يشلّ إيطاليا | صور
هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية
الخطيب إجازة 7 شهور.. الغندور يكشف مفاجأة عن مستقبل الأهلي بعد الانتخابات
دعاء الشكر لله.. كلمات مأثورة تتقرب بها إلى الله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. تويوتا تعلن عن سيارة رياضية جديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا متنوعة عن السيارات، تشمل أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث إصدارات وتقنيات السيارات، بالإضافة إلى تغطية تقارير حول سوق السيارات في مصر وتطوراته .

منذ إطلاق CarPlay Ultra في سيارات أستون مارتن يوم 15 مايو الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لم يلقَ البرنامج الصدى الكبير الذي كانت تطمح إليه آبل.

تواجه شاحنة تسلا سايبرتراك الكهربائية أزمة جديدة بأوروبا، بعدما أكدت وثيقة رسمية أن العسكريين الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا لن يسمح لهم بقيادتها على الطرق هناك.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أعلنت شركة تويوتا عن خططها لإعادة إحياء عالم الأساطير اليابانية ، وذلك من خلال ولادة أيقونة جديدة، وكشفت عن نيتها لـ تطوير سيارة تويوتا رياضية جديدة كليًا من علامة GR، وسيتم تصميمها وتصنيعها بشكل مستقل دون أي شراكة خارجية.

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.

رئيس شركة فورد الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا سيارات تسلا سايبرتراك هيونداي I30 هاتشباك تويوتا سيارات زيرو موديل 2026

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

نادي الزمالك

119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

محمد امام

محمد إمام ينشر صورة من كواليس فيلمه صقر وكناريا مع شيكو

دوللي شاهين

دوللي شاهين تعيش حالة نشاط فني بعد طرح برومو أغنيتها الجديدة ترند

الفنانة عارفة عبد الرسول

عارفة عبد الرسول تتألق في العرض الخاص لمسلسل يوميات عيلة كواك

بالصور

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

أسما شريف منير تخطف الأنظار بملابس محتشمة وحجاب

أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

