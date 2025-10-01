قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تويوتا تعلن عن سيارة رياضية جديدة.. عودة الأساطير اليابانية إلى الساحة

تويوتا تعلن عن سيارة رياضية جديدة
تويوتا تعلن عن سيارة رياضية جديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن خططها لإعادة إحياء عالم الأساطير اليابانية ، وذلك من خلال ولادة أيقونة جديدة، وكشفت عن نيتها لـ تطوير سيارة تويوتا رياضية جديدة كليًا من علامة GR، وسيتم تصميمها وتصنيعها بشكل مستقل دون أي شراكة خارجية.

 تويوتا تعلن عن سيارة رياضية جديدة

العودة إلي الجذور

اتجاه تويوتا الجديد يعتبر خطوه جريئة تعكس رغبة تويوتا في العودة إلى جذور الأداء الخالص وصناعة أسطورة جديدة لعشاق السرعة، وذلك لان اسم تويوتا يسطع بقوة بفضل تاريخ طويل من السيارات الأيقونية منها، سوبرا، و MR2، و سيليكا، هذه الطرازات لم تكن مجرد سيارات رياضية، بل شكلت جزء من هوية العلامة اليابانية التي جمعت بين الاعتمادية والمتعة.

 تويوتا تعلن عن سيارة رياضية جديدة

من الشراكات إلى الاستقلالية

تويوتا اعتمدت في السنوات الماضية على التعاون مع شركات أخرى لإنتاج سياراتها الرياضية، ومن ضمن تلك السيارات،  جاء طراز تويوتا جي ار 86 نتيجة شراكة وثيقة مع سيارة سوبارو بي ار زد، بينما ارتبط اسم سوبرا الجديدة بمشروع مشترك مع بي إم دبليو زد 4.

 تويوتا تعلن عن سيارة رياضية جديدة

ورغم نجاح هذه المشاريع، إلا أن بعض عشاق العلامة كانوا يتطلعون لسيارة تحمل هوية تويوتا الخالصة دون بصمات خارجية.

رد تويوتا علي الاستقلالية

 تويوتا تعلن عن سيارة رياضية جديدة

ومن جانبها أوضحت شركة تويوتا اليابانية قائله " تعمل شركة تويوتا علي صناعة سيارة رياضية جديدة من علامة GR، وسوف تعود جازو للسباقات (Gazoo Racing) وهي مطورة بالكامل داخليًا، وعليكم الانتظار لتروا ذلك" .

هل هي عودة لـ تويوتا MR2 أم تويوتا سيليكا

تتردد شائعات منذ فترة حول نية تويوتا في إعادة إحياء بعض الأسماء التاريخية من ضمنها، سيليكا Celica، و ام ار 2 MR2 هما من أكثر الأسماء التي يطالب بها عشاق العلامة، فالأولى ارتبطت بالسباقات وبأيام المجد في بطولة الرالي، بينما كانت الثانية رمز للسيارات الرياضية الخفيفة ذات المحرك الوسطي.

 تويوتا تعلن عن سيارة رياضية جديدة

ورغم أن التقارير لم تؤكد الاسم الذي ستحمله السيارة الجديدة، إلا أن المؤشرات تشير إلى احتمال عودة أحد هذين الطرازين، أو ربما إطلاق اسم جديد كليًا يفتتح فصل جديد في تاريخ تويوتا الرياضي.

الأساطير اليابانية تويوتا رياضية سوبرا MR2 سيليكا بي إم دبليو زد 4 تويوتا سيليكا السيارات الأيقونية تويوتا جي ار 86

