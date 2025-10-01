لأكل العيش .. نيسان صنى موديل 2011 بأقل سعر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وأيضا الفارهة.

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة نيسان صنى موديل 2011 .

وتاتي السيارة نيسان صني موديل 2011 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، ويتوفر بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات أو مانيوال 5 سرعات، بالإضافة إلى صندوق أمتعة بسعة 490 لتر.

أما عن استهلاك الوقود، فتستهلك السيارة نيسان صني موديل 2011 ‏حوالي 13.5 لتر لكل 100 كم، وقد تكون أكثر اقتصادية على الطرق السريعة، مما يجعلها صالة للعمل بشركات التنقل الذكي في مصر .

كما تتميز السيارة نيسان صني موديل 2011، ‏بباور ستيرينج كهربائي ناعم وتوفر مقاعد جلدية اختيارية ونظام ABS ووسائد هوائية.

وتتوفر السيارة نيسان صني موديل 2011 ، بسوق السيارات المستعمل بمتوسط سعر 320 الف جنيه الي 420 الف جنيه على حسب الحالة الفنية .