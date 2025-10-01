في يومهم العالمي.. مواصفات يجب توافرها بسيارات كبار السن

يحتفل العالم باليوم العالمي لكبار السن في 1 أكتوبر من كل عام، لتكريم إسهاماتهم في المجتمع وزيادة الوعي بالتحديات التي يواجهونها، مثل الرعاية الصحية والعزل، ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز احترام كبار السن وضمان حياة كريمة لهم.

ومع تقدم العمر، تتغير احتياجات كبار السن في القيادة، ويصبح الأمان والراحة وسهولة القيادة عوامل حاسمة في اختيار السيارة.

ولهذا، هناك مواصفات أساسية ينصح بتوفرها في سيارات كبار السن لتسهيل القيادة وضمان سلامتهم على الطريق.

أولا: سهولة الدخول والخروج

ينبغي أن تكون السيارة ذات ارتفاع مناسب عن الأرض، مع أبواب واسعة ومقاعد قابلة للتعديل كهربائيا، هذه العناصر تسهل عملية الجلوس أو النهوض من المقعد دون مجهود بدني زائد.

ثانيا: أنظمة مساعدة القيادة

تعتبر أنظمة مثل مكابح الطوارئ التلقائية، ومراقبة النقاط العمياء، والتحذير من مغادرة المسار، من العناصر المهمة لتقليل الأخطاء الناتجة عن ضعف رد الفعل أو قلة التركيز، كما أن نظام الركن التلقائي أو الكاميرا الخلفية يسهل كثيرا عملية صف السيارة.

ثالثا: راحة القيادة

تفضل السيارات المزودة بعجلة قيادة كهربائية سهلة الحركة، ونظام تعليق مريح، ومقاعد مبطنة ذات دعم جيد للظهر، كما أن وجود مكيف قوي وشاشة لمس سهلة الاستخدام يحسن من تجربة القيادة.

رابعا: ناقل حركة أوتوماتيكي

يفضل استخدام ناقل حركة أوتوماتيكي لتقليل المجهود البدني أثناء القيادة، خصوصا في الزحام أو الطرق الطويلة.

خامسا: وضوح الرؤية

يفضل اختيار السيارات ذات النوافذ الكبيرة، وارتفاع مناسب للجلوس، مع مرايا إلكترونية قابلة للتعديل، لتوفير أفضل زاوية رؤية للسائق.