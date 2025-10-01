رئيس شركة فورد يهاجم أبل بسبب نظامCarPlay Ultra

منذ إطلاق CarPlay Ultra في سيارات أستون مارتن يوم 15 مايو الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لم يلقَ البرنامج الصدى الكبير الذي كانت تطمح إليه آبل.

فرغم أن الشركة قدّمت الخدمة باعتبارها تطويرًا لتجربة CarPlay التقليدية مع تكامل أعمق بين iPhone وأنظمة السيارة، إلا أن العديد من شركات صناعة السيارات لم تبد اهتمامًا ملحوظًا بالتقنية الجديدة.

انتقادات فورد لنظام أبل

أحدث هذه الشركات هي فورد، حيث انتقد الرئيس التنفيذي جيم فارلي التقنية بشكل لافت في مقابلة مع برنامج Decoder.

ورغم أن فارلي أكد التزام شركته بالتعاون مع آبل، فإنه أبدى تحفظات على طريقة تنفيذ CarPlay Ultra، موضحًا أن: “عرض المعلومات على الشاشات أمر مقبول” .

لكن التكامل العميق مع أنظمة السيارة يثير إشكاليات تتعلق بالتحكم.

التنفيذ الحالي لا يرضي فورد، وبالتالي لن يتم اعتماد التقنية في سياراتها قريبًا.

في المقابل، شدد فارلي على أن مستقبل فورد يكمن في مساعدي الذكاء الاصطناعي داخل السيارة، موضحًا أن: “كل عميل يجب أن يكون لديه مساعد ذكاء اصطناعي”.

لن يكون هذا المساعد مجرد صوت، بل رفيقًا حقيقيًا يمكن التفاعل معه.

الذكاء الاصطناعي سيكون حجر الأساس لتجربة القيادة المقبلة، بغض النظر عن رغبة المستهلكين في اعتماده من عدمها.

على الرغم من الانتقادات، أشار فارلي إلى أن فورد ما زالت ملتزمة بالتعاون مع آبل.

عقد عدة محادثات مع تيم كوك لمناقشة التعاون المشترك.

تسعى للحفاظ على الحياد بين مستخدمي آبل وأندرويد عبر تجربة متوازنة.

كما أوضح أن الشركة تتابع تجارب العملاء في الصين للحصول على مؤشرات حول أفضل المسارات لتطوير أنظمة الترفيه والمساعدة داخل السيارات.