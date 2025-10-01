قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس شركة فورد يهاجم أبل بسبب نظامCarPlay Ultra

عزة عاطف

منذ إطلاق CarPlay Ultra في سيارات أستون مارتن يوم 15 مايو الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لم يلقَ البرنامج الصدى الكبير الذي كانت تطمح إليه آبل. 

فرغم أن الشركة قدّمت الخدمة باعتبارها تطويرًا لتجربة CarPlay التقليدية مع تكامل أعمق بين iPhone وأنظمة السيارة، إلا أن العديد من شركات صناعة السيارات لم تبد اهتمامًا ملحوظًا بالتقنية الجديدة.

انتقادات فورد لنظام أبل

أحدث هذه الشركات هي فورد، حيث انتقد الرئيس التنفيذي جيم فارلي التقنية بشكل لافت في مقابلة مع برنامج Decoder. 

ورغم أن فارلي أكد التزام شركته بالتعاون مع آبل، فإنه أبدى تحفظات على طريقة تنفيذ CarPlay Ultra، موضحًا أن: “عرض المعلومات على الشاشات أمر مقبول” .

 لكن التكامل العميق مع أنظمة السيارة يثير إشكاليات تتعلق بالتحكم.

التنفيذ الحالي لا يرضي فورد، وبالتالي لن يتم اعتماد التقنية في سياراتها قريبًا.

في المقابل، شدد فارلي على أن مستقبل فورد يكمن في مساعدي الذكاء الاصطناعي داخل السيارة، موضحًا أن: “كل عميل يجب أن يكون لديه مساعد ذكاء اصطناعي”.

لن يكون هذا المساعد مجرد صوت، بل رفيقًا حقيقيًا يمكن التفاعل معه.

الذكاء الاصطناعي سيكون حجر الأساس لتجربة القيادة المقبلة، بغض النظر عن رغبة المستهلكين في اعتماده من عدمها.

على الرغم من الانتقادات، أشار فارلي إلى أن فورد ما زالت ملتزمة بالتعاون مع آبل.

عقد عدة محادثات مع تيم كوك لمناقشة التعاون المشترك.

تسعى للحفاظ على الحياد بين مستخدمي آبل وأندرويد عبر تجربة متوازنة.

كما أوضح أن الشركة تتابع تجارب العملاء في الصين للحصول على مؤشرات حول أفضل المسارات لتطوير أنظمة الترفيه والمساعدة داخل السيارات. 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

فرح الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يمنحك فوائد عديدة

في يومهم العالمي.. مواصفات يجب توافرها بسيارات كبار السن

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

