سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

كريم عاطف

في واقعة طريفة أثارت الجدل، أوقفت شرطة مدينة سان برونو بولاية كاليفورنيا سيارة كانت تسير بشكل مخالف عند تقاطع مروري، لتتفاجأ بأنها مركبة ذاتية القيادة بالكامل وخالية تماما من أي سائق.

السيارة التي تبين لاحقا أنها تابعة لشركة "وايمو" المتخصصة في تشغيل سيارات الأجرة الالية، كانت قد قامت بانعطاف غير قانوني، ما دفع ضابطين لإيقافها، ولكن فور اقترابهما منها، اكتشفا أنها لا تحتوي على سائق بشري يمكن مساءلته أو تحرير مخالفة بحقه.

شرطة سان برونو نشرت الحادثة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ووصفتها بأنها "الأولى من نوعها بالنسبة للضابطين"، في ظل غياب تلية قانونية واضحة للتعامل مع هذا النوع من المركبات، وأشارت إلى أنهم اضطروا للتواصل مباشرة مع الشركة المصنعة، للإبلاغ عن السلوك المخالف.

من جهتها، أكدت "وايمو" أن سياراتها مبرمجة لاحترام قوانين المرور وتخضع لمراقبة الجهات التنظيمية في كاليفورنيا باستمرار، ورغم ذلك، تساءل العديد من المتابعين عبر الإنترنت عن سبب عدم تغريم الشركة، ليأتي الرد من أحد الضباط بأن القانون لا يسمح بتحرير مخالفات مرورية إلا لسائق بشري، بخلاف مخالفات الوقوف التي تلصق بالمركبة نفسها.

يشار إلى أن كاليفورنيا ستبدأ، اعتبارا من 2026، السماح للشرطة بإبلاغ إدارة المركبات بالمخالفات المرتكبة من السيارات ذاتية القيادة، كخطوة تنظيمية لمواكبة التطور السريع في تقنيات النقل الذكي.

