مواجهات قوية في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.. اعرف المواعيد

تتواصل اليوم الإثنين منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، مع انطلاق مواجهات الأدوار الإقصائية عقب انتهاء مرحلة المجموعات واكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16، في نسخة تشهد إثارة وندية كبيرتين منذ بدايتها.

مرحلة الحسم تبدأ من دور الـ16

يمثل دور ثمن النهائي محطة حاسمة في مشوار البطولة، حيث لا مجال للتعويض، ويصبح الفوز هو الطريق الوحيد لمواصلة الحلم القاري. وتشهد هذه المرحلة مواجهات قوية تجمع بين منتخبات صاحبة تاريخ عريق في البطولة، وأخرى تسعى لمواصلة مفاجآتها اللافتة بعد أداء مميز في دور المجموعات.

صدامات منتظرة وطموحات متباينة

تحظى مباريات دور الـ16 بترقب جماهيري وإعلامي واسع داخل القارة الأفريقية وخارجها، في ظل تقارب المستويات الفنية بين المنتخبات المتأهلة. وتسعى المنتخبات الكبرى إلى فرض خبراتها، بينما تراهن المنتخبات الصاعدة على الحماس والتنظيم لتحقيق نتائج تاريخية والتقدم نحو الأدوار المتقدمة.



مواعيد الأدوار المقبلة

تُقام مباريات دور الـ16 في الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري، على أن تُلعب مواجهات الدور ربع النهائي يومي 9 و10 يناير، ثم تُقام مباراتا نصف النهائي يوم 14 يناير. بينما تُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 18 يناير، بعد يوم واحد من إقامة مباراة تحديد المركز الثالث.

جدول مباريات دور الـ16

مصر × بنين – 5 يناير – الساعة 6 مساء

نيجيريا × موزمبيق – 5 يناير – الساعة 9 مساء

الجزائر × الكونغو الديمقراطية – 6 يناير – الساعة 6 مساء

كوت ديفوار × بوركينا فاسو – 6 يناير – الساعة 9 مساء

وتتجه الأنظار إلى هذه المواجهات المرتقبة، التي من المنتظر أن تحمل الكثير من الإثارة والدراما الكروية، في رحلة البحث عن بطل جديد أو تتويج اسم كبير بلقب قاري جديد



