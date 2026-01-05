قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مواجهات قوية في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.. اعرف المواعيد
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بتقديم بيانات غير صحيحة
ترامب يحذر إيران من رد أمريكي قوي في حال سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات قوية في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.. اعرف المواعيد

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
رباب الهواري

تتواصل اليوم الإثنين منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، مع انطلاق مواجهات الأدوار الإقصائية عقب انتهاء مرحلة المجموعات واكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16، في نسخة تشهد إثارة وندية كبيرتين منذ بدايتها.

مرحلة الحسم تبدأ من دور الـ16

يمثل دور ثمن النهائي محطة حاسمة في مشوار البطولة، حيث لا مجال للتعويض، ويصبح الفوز هو الطريق الوحيد لمواصلة الحلم القاري. وتشهد هذه المرحلة مواجهات قوية تجمع بين منتخبات صاحبة تاريخ عريق في البطولة، وأخرى تسعى لمواصلة مفاجآتها اللافتة بعد أداء مميز في دور المجموعات.

صدامات منتظرة وطموحات متباينة

تحظى مباريات دور الـ16 بترقب جماهيري وإعلامي واسع داخل القارة الأفريقية وخارجها، في ظل تقارب المستويات الفنية بين المنتخبات المتأهلة. وتسعى المنتخبات الكبرى إلى فرض خبراتها، بينما تراهن المنتخبات الصاعدة على الحماس والتنظيم لتحقيق نتائج تاريخية والتقدم نحو الأدوار المتقدمة.
 

مواعيد الأدوار المقبلة

تُقام مباريات دور الـ16 في الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري، على أن تُلعب مواجهات الدور ربع النهائي يومي 9 و10 يناير، ثم تُقام مباراتا نصف النهائي يوم 14 يناير. بينما تُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 18 يناير، بعد يوم واحد من إقامة مباراة تحديد المركز الثالث.

جدول مباريات دور الـ16

  • مصر × بنين – 5 يناير – الساعة 6 مساء
  • نيجيريا × موزمبيق – 5 يناير – الساعة 9 مساء
  • الجزائر × الكونغو الديمقراطية – 6 يناير – الساعة 6 مساء
  • كوت ديفوار × بوركينا فاسو – 6 يناير – الساعة 9 مساء

وتتجه الأنظار إلى هذه المواجهات المرتقبة، التي من المنتظر أن تحمل الكثير من الإثارة والدراما الكروية، في رحلة البحث عن بطل جديد أو تتويج اسم كبير بلقب قاري جديد


 

كأس أمم أفريقيا أخبار الرياضة منتخب مصر منتخب بنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد كفر الزيات استعدادا لعيد الميلاد المجيد ويشيد بثمار التطوير على أرض الواقع بمحور النعناعية

غزة

الأوضاع بالقطاع| شاحنات إيوائية لدعم المتضررين في غزة.. متظاهرون من الحريديم يغلقون شارعا رئيسيا بالقدس

صورة أرشيفية

جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد