تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل موقعة كأس أمم أفريقيا

أختتم المنتخب الوطني تدريباته مساء اليوم بمدينة اغادير استعداداً لمواجهة بنين المقرر لها غدا في دور الــ16 لبطولة أمم أفريقيا.



كان آخر لقاء جمع الطرفين في البطولة القارية، قبل 15 عاماً حينما التقيا ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة في نسخة 2010، حيث كان الفراعنة قد ضمنوا التأهل كمتصدرين، وحققوا حينها الفوز بهدفين دون رد، بفضل هدفي أحمد المحمدي في الدقيقة السابعة وعماد متعب في الدقيقة 81.



وإجمالاً، التقى الفريقان في أربع مواجهات سابقة، فازت مصر في ثلاث منها وتعادلا في واحدة، بينما لم تذق بنين طعم الانتصار قط، وسجلت مصر في كافة اللقاءات، بينما هزت بنين الشباك في ثلاث مباريات، وشهدت هذه المواجهات حالة واحدة فقط للخروج بشباك نظيفة كانت لصالح مصر في نسخة 2010. وتعتبر مباراة عام 2010 هي الأقل تهديفاً بينهما، بينما شهد لقاؤهما الأول في تصفيات كأس العالم 2006 بمدينة كوتونو غزارة تهديفية انتهت بالتعادل 3 /3، وفازت مصر إياباً على ملعبها 4 /1، كما شهدت مباراة ودية في نوفمبر2008 تسجيل 6 أهداف حين فازت مصر 5 /1.

ويغيب الفوز عن مصر في آخر 4 مباريات ضد منتخبات غرب أفريقيا، حيث تعادلت سلبياً مع كوت ديفوار في دور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا 2021 وتأهلت بركلات الترجيح، ثم تعادلت بذات النتيجة مع السنغال في النهائي وخسرت بالركلات الترجيحية، و تعادلت 2 /2 مع غانا والرأس الأخضر في دور المجموعات 2023.



ويعود آخر فوز لمصر على فريق من غرب أفريقيا إلى مواجهة غينيا بيساو حينما حسمت الفوز بهدف دون رد في دور المجموعات لنسخة 2021 من البطولة القارية، وهو الفوز الوحيد في آخر سبع مباريات ضد فرق المنطقة مقابل خمسة تعادلات وخسارة واحدة، لكن الفراعنة لم يهزموا في آخر خمس مباريات ضد فرق غرب أفريقيا خلال الوقت الأصلي، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



وعلى مستوى تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين، فقد التقيا أربع مرات من بينها مواجهة واحدة في كأس أمم أفريقيا، وسجلت مصر خلال تلك المواجهات 14 هدفاً مقابل 5 أهداف سكنت شباكها.