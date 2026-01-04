المرة دي الكاس بتاعنا.. الحضري ينشر صورة يحمل فيها كأس أمم إفريقيا

نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، وهو يجلس أعلى عارضة المرمى، حاملًا كأس أمم إفريقيا، موضحا أنه استعان في صناعتها بالذكاء الاصطناعي.

وعلق الحضري على الصورة: "اللحظات دي عمرها ما تتنسي، تعب سنين وفرحة شعب كامل، والمرة دي الكاس بتاعنا".

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، نظيره منتخب بنين، مساء غد الإثنين، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وتشير توقعات الطقس، إلى أن هناك أمطارا غزيرة ستسود في مدينة أغادير خلال الساعات القادمة، وهي نفس المدينة التي ستستضيف مباراة منتخب مصر وبنين.