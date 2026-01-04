قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
خلال لقائه نائب الرئيس الفلسطيني.. عبدالعاطي يؤكد على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره الفلسطينى سبل الاستقرار بالأراضي الفلسطينية
لفض الأحراز.. تحديد موعد محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام
المرة دي الكاس بتاعنا.. الحضري ينشر صورة يحمل فيها كأس أمم إفريقيا

يارا أمين

نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، وهو يجلس أعلى عارضة المرمى، حاملًا كأس أمم إفريقيا، موضحا أنه استعان في صناعتها بالذكاء الاصطناعي.

وعلق الحضري على الصورة: "اللحظات دي عمرها ما تتنسي، تعب سنين وفرحة شعب كامل، والمرة دي الكاس بتاعنا".

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، نظيره منتخب بنين، مساء غد الإثنين، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وتشير توقعات الطقس، إلى أن هناك أمطارا غزيرة ستسود في مدينة أغادير خلال الساعات القادمة، وهي نفس المدينة التي ستستضيف مباراة منتخب مصر وبنين.

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

وزير الزراعة

حذر من التلاعب بالأسمدة المدعمة.. أبرز توجيهات وزير الزراعة خلال جولته بمحافظة الفيوم

القاضي حازم بدوي خلال المؤتمر .

حازم بدوي: إبطال أصوات لجنة في أبو حمص بالبحيرة لايؤثر على انتخابات النواب

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر

أدعو الله أن يكون فأل خير.. رئيس الوطنية للانتخابات يهنىء المصريين بالعام الجديد

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

