150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

بعد ساعات من اعتقال رئيس فنزويلا تداول مدونون على منصة اكس فيديو لحظة القبض عليه وسط قوات أمنية مشددة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى فنزويلا خلال الليل واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، متعهدا بسيطرة واشنطن في الوقت الحالي على فنزويلا، رغم تعهد مسؤولين فنزويليين بالمقاومة.

قال ترامب إن قوات خاصة أمريكية ألقت القبض على مادورو داخل أو قرب أحد منازله الآمنة، في عملية وصفها بالدراماتيكية، ونفذت خلال الليل، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن أنحاء من العاصمة كاراكاس.

نستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي: