مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الإثنين الموافق 5 يناير 2026، يوماً حافلاً بالمباريات القوية والمثيرة على مختلف الأصعدة القارية والمحلية، حيث تتجه أنظار الجماهير العربية والأفريقية إلى عدد من المواجهات المنتظرة، يتصدرها لقاء منتخب مصر أمام بنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب مباريات مهمة في كأس عاصمة مصر، والدوريات العربية، فضلًا عن السوبر التركي.

كأس الأمم الأفريقية 2025

تتواصل منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب، بإقامة مباراتين قويتين ضمن لقاءات دور الـ16، وسط ترقب جماهيري كبير:

مصر × بنين – الساعة 6:00 مساءً، على قناة beIN Sports Max 1

نيجيريا × موزمبيق – الساعة 9:00 مساءً، على قناة beIN Sports Max 1

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة مشواره القاري بنجاح، بينما تسعى نيجيريا لتأكيد قوتها أمام موزمبيق.

الدوري الجزائري

تشهد الملاعب الجزائرية مواجهتين من العيار الثقيل في إطار منافسات الدوري المحلي:

شبيبة القبائل × مستقبل بلدية الرويسات – الساعة 6:45 مساءً

مولودية الجزائر × شباب قسنطينة – الساعة 9:00 مساءً

وتُذاع المباراتان عبر قناة الرياضية الجزائرية.

السوبر التركي

في قمة تركية مرتقبة، يلتقي عملاقا الكرة التركية في مواجهة قوية:

جالاتا سراي × طرابزون سبور – الساعة 7:30 مساءً

الدوري العراقي

يشهد الدوري العراقي إقامة عدة مباريات في توقيتات متقاربة:

الميناء × الكهرباء – 3:00 عصرًا

نفط ميسان × ديالى – 3:00 عصرًا

نوروز × النفط – 3:00 عصرًا

الزوراء × الغراف – 5:30 مساءً

الكرمة × النجف – 5:30 مساءً

كأس عاصمة مصر

تُستكمل منافسات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر بثلاث مباريات مهمة تُنقل عبر قناة ON Sports 2:

المقاولون العرب × غزل المحلة – 4:00 عصرًا

المصري × سموحة – 4:00 عصرًا

البنك الأهلي × وادي دجلة – 8:00 مساءً



