قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مواجهات قوية في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.. اعرف المواعيد
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بتقديم بيانات غير صحيحة
ترامب يحذر إيران من رد أمريكي قوي في حال سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الإثنين الموافق 5 يناير 2026، يوماً حافلاً بالمباريات القوية والمثيرة على مختلف الأصعدة القارية والمحلية، حيث تتجه أنظار الجماهير العربية والأفريقية إلى عدد من المواجهات المنتظرة، يتصدرها لقاء منتخب مصر أمام بنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب مباريات مهمة في كأس عاصمة مصر، والدوريات العربية، فضلًا عن السوبر التركي.

كأس الأمم الأفريقية 2025

تتواصل منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب، بإقامة مباراتين قويتين ضمن لقاءات دور الـ16، وسط ترقب جماهيري كبير:

  • مصر × بنين – الساعة 6:00 مساءً، على قناة beIN Sports Max 1
  • نيجيريا × موزمبيق – الساعة 9:00 مساءً، على قناة beIN Sports Max 1

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة مشواره القاري بنجاح، بينما تسعى نيجيريا لتأكيد قوتها أمام موزمبيق.

الدوري الجزائري

تشهد الملاعب الجزائرية مواجهتين من العيار الثقيل في إطار منافسات الدوري المحلي:

  • شبيبة القبائل × مستقبل بلدية الرويسات – الساعة 6:45 مساءً
  • مولودية الجزائر × شباب قسنطينة – الساعة 9:00 مساءً
    وتُذاع المباراتان عبر قناة الرياضية الجزائرية.

السوبر التركي

في قمة تركية مرتقبة، يلتقي عملاقا الكرة التركية في مواجهة قوية:

  • جالاتا سراي × طرابزون سبور – الساعة 7:30 مساءً

الدوري العراقي

يشهد الدوري العراقي إقامة عدة مباريات في توقيتات متقاربة:

  • الميناء × الكهرباء – 3:00 عصرًا
  • نفط ميسان × ديالى – 3:00 عصرًا
  • نوروز × النفط – 3:00 عصرًا
  • الزوراء × الغراف – 5:30 مساءً
  • الكرمة × النجف – 5:30 مساءً

كأس عاصمة مصر

تُستكمل منافسات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر بثلاث مباريات مهمة تُنقل عبر قناة ON Sports 2:

  • المقاولون العرب × غزل المحلة – 4:00 عصرًا
  • المصري × سموحة – 4:00 عصرًا
  • البنك الأهلي × وادي دجلة – 8:00 مساءً


 

منتخب مصر كأس الامم الافريقية الدوري العراقي كأس عاصمة مصر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

ترشيحاتنا

الجوسقي رئيس هيئة الاستثمار

16 عاما من المناصب التنفيذية العليا.. من هو الجوسقي رئيس هيئة الاستثمار الجديد

جانب من الاجتماع

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يجتمع بإدارة التنمية بالتجمع الخامس

جانب من الجولة

تكثيف العمل بـ "الإسكان الأخضر" بأكتوبر الجديدة لضمان التسليم في مواعيدها

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد