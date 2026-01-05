شبانة: روح اللاعبين كلمة السر قبل مواجهة مصر وبنين

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر يُعد واحدًا من أقوى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن الأداء العام للمنتخب يعكس شخصية فريق كبير يعرف طريق البطولات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يُذاع على قناة «cbc»: «منتخب مصر من أفضل أربعة منتخبات في أمم إفريقيا، ومفيش مفاجآت حقيقية في البطولة، لكن في تراجع واضح في مستوى بعض المنتخبات».

وأضاف:«أجمل حاجة في منتخب مصر في البطولة دي هي الروح والتركيز، والتوظيف السليم من الجهاز الفني للاعبين داخل الملعب، بجانب وعي اللاعبين والتزامهم، وعدم افتعال أي أزمات عند إجراء التغييرات».

وتابع:«منتخب مصر يمتلك أفضل خط دفاع في دور المجموعات، وده شيء رائع جدًا، خاصة إن عندنا في نفس الوقت خط هجوم قوي وقادر على الحسم».

وعن مواجهة بنين، قال شبانة:«مباراة بنين مش سهلة، لكني متوقع فوز منتخب مصر بفارق هدفين، والفريق داخل اللقاء بثقة كبيرة».

وواصل تصريحاته مؤكدًا: «أنا متفائل جدًا بمنتخب مصر قبل مواجهة بنين، ومش شايف أي استهتار من اللاعبين، والكل مركز وعارف أهمية المرحلة».

وتطرق شبانة للحديث عن الأجواء المحيطة بالمنتخب، قائلًا:«بعد الكلام اللي اتردد عن وجود رحلات لمشجعين أو فنانين لمؤازرة المنتخب، حسام حسن قال بوضوح: مش عايز ظيطة ولا احتفالات، ووزير الشباب والرياضة نفى تمامًا سفر أي فنانين أو شخصيات عامة».

واختتم: «حسام حسن وإبراهيم حسن مش هيسمحوا بأي أمور تشتت تركيز المنتخب، والتركيز الكامل حاليًا على البطولة فقط وتحقيق أفضل النتائج».