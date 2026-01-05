قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
رياضة

شبانة: روح اللاعبين كلمة السر قبل مواجهة مصر وبنين

رباب الهواري

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر يُعد واحدًا من أقوى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن الأداء العام للمنتخب يعكس شخصية فريق كبير يعرف طريق البطولات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يُذاع على قناة «cbc»: «منتخب مصر من أفضل أربعة منتخبات في أمم إفريقيا، ومفيش مفاجآت حقيقية في البطولة، لكن في تراجع واضح في مستوى بعض المنتخبات».

وأضاف:«أجمل حاجة في منتخب مصر في البطولة دي هي الروح والتركيز، والتوظيف السليم من الجهاز الفني للاعبين داخل الملعب، بجانب وعي اللاعبين والتزامهم، وعدم افتعال أي أزمات عند إجراء التغييرات».

وتابع:«منتخب مصر يمتلك أفضل خط دفاع في دور المجموعات، وده شيء رائع جدًا، خاصة إن عندنا في نفس الوقت خط هجوم قوي وقادر على الحسم».

وعن مواجهة بنين، قال شبانة:«مباراة بنين مش سهلة، لكني متوقع فوز منتخب مصر بفارق هدفين، والفريق داخل اللقاء بثقة كبيرة».

وواصل تصريحاته مؤكدًا: «أنا متفائل جدًا بمنتخب مصر قبل مواجهة بنين، ومش شايف أي استهتار من اللاعبين، والكل مركز وعارف أهمية المرحلة».

وتطرق شبانة للحديث عن الأجواء المحيطة بالمنتخب، قائلًا:«بعد الكلام اللي اتردد عن وجود رحلات لمشجعين أو فنانين لمؤازرة المنتخب، حسام حسن قال بوضوح: مش عايز ظيطة ولا احتفالات، ووزير الشباب والرياضة نفى تمامًا سفر أي فنانين أو شخصيات عامة».

واختتم: «حسام حسن وإبراهيم حسن مش هيسمحوا بأي أمور تشتت تركيز المنتخب، والتركيز الكامل حاليًا على البطولة فقط وتحقيق أفضل النتائج».

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

