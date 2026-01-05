سر انفعال وعصبية حسام حسن في مران المنتخب قبل مباراة بنين

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن تدريبات منتخب مصر شهدت حالة من العصبية والانفعال، بسبب حالة بعض اللاعبين قبل مباراة بنين اليوم الإثنين في دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن حسام حسن غاضب بسبب فكرة التقليل من منتخب بنين وطالب اللاعبين بالتركيز واحترام المنافس وعدم الانشغال بالتحليلات التي جاءت على لسان محللي كرة القدم والنجوم السابقين بأن بنين منتخب ضعيف.

واختتم حديثه، أن حسام حسن طالب اللاعبين باعتبار مباراة بنين نهائي البطولة واحترام المنافس وعدم تكرار ما حدث أمام زيمبابوي في بداية مباريات الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية.