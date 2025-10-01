قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الخسارة من الأهلي.. «ميدو»: هناك من يسعى لهدم المعبد داخل الزمالك وإشعال الأزمات
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025.. الرسوم والأوراق المطلوية
هل الحسد والسحر يُسبّبان الموت؟ .. اعرف الحكم الشرعي
طبيبة أطفال تُحذِّر من تناول الإسبرين للمُصابين بفيروس HFMD.. وهذه طرق الوقاية
نجم الزمالك السابق: عماد النحاس أدار القمة بشكل رائع
ناقد رياضي : التمسك بإشراك كل صفقات الأهلي مرة واحدة أمر خاطئ
خبير مياه: تصريف سد النهضة تراجع لكنّه ما زال يُهدّد السودان
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 20 قتيـ.ــلًا
أول تعليق من حسين الشحات على اتهامه بالتنمر على بيزيرا .. فيديو
أعراض غير مُتوقعة تكشف نقص فيتامين «سي» .. تعرّف عليها
قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي
أيهما تفضل .. شيرى آى كيو 7 أم ديبال إس 05 موديل 2026

شيرى اى كيو 7 إم ديبال اس 05 موديل 2026
شيرى اى كيو 7 إم ديبال اس 05 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري باقة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اى كيو 7 و ديبال اس 05 موديل 2026 .

وسائل الأمان بـ ديبال اس 05 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

زودت سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP .

محرك ديبال اس 05 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

تنتج سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 قوة 214 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 56 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 460 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد .

سعر ديبال اس 05 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى اى كيو 7 موديل 2026

شيرى اى كيو 7 موديل 2026

تمتلك سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك شيرى اى كيو 7 موديل 2026

شيرى اى كيو 7 موديل 2026

يوجد بـ سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 520 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، وبها قوة 211 حصان، وتصلب سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى اى كيو 7 موديل 2026

شيرى اى كيو 7 موديل 2026

تباع سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 599 ألف جنيه .

