تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

أطلقت تويوتا حملة تشويقية غامضة لمشروع جديد، مؤكدة أن الكشف الكامل سيكون في 13 أكتوبر، أي قبل انطلاق فعاليات معرض Japan Mobility Show 2024.

أثار الإعلان موجة من التكهنات، خصوصًا مع التركيز الواضح على شعار سنشري الفاخر ضمن حملة تويوتا.

سنشري في دائرة الضوء

الموقع الترويجي للحملة منح شعار Century نفس الأهمية التي تحظى بها علامات كبرى مثل تويوتا، ولكزس، وغازو ريسينغ، ودايهاتسو، وهو ما اعتبره كثيرون مؤشرًا على نية الشركة دفع العلامة إلى مركز مستقل في استراتيجيتها المستقبلية.

كان الرئيس التنفيذي السابق "أكيو تويودا" قد صرح سابقًا بأن "سنشري مكانها في الوسط"، في إشارة إلى أهميتها في تشكيل هوية تويوتا الفاخرة.

تشير بعض الشائعات إلى إمكانية انضمام طرازات جديدة لعائلة سنشري، تتراوح بين كوبيه رياضية ببابين وميني فان فائقة الفخامة، ما قد يضعها في منافسة مباشرة مع لكزس LM بل وحتى رولز-رويس من حيث الفخامة والتخصيص.

هذا التحول، إن تحقق، سيوسع محفظة سنشري بعيدًا عن كونها مجرد سيدان فاخرة أو SUV، ليجعلها علامة متكاملة متعددة الفئات.

احتمال تحول سنشري إلى علامة مستقلة

على وسائل التواصل الاجتماعي اليابانية، تزداد التكهنات بأن Century قد تنفصل عن مظلة تويوتا وتتحول إلى علامة تجارية مستقلة، على غرار لكزس في السابق.

وتدعم هذه النظرية تأكيدات سابقة من تويوتا حول طرح سيارات سنشري خارج اليابان للمرة الأولى.

منذ إطلاقها الأول عام 1967، ارتبطت سيدان Century بالهيبة والفخامة في السوق اليابانية، مع تحديثين فقط خلال عامي 1997 و2017.

أما في عام 2023، فقد شهدت العائلة انضمام Century SUV التي صُممت كإجابة يابانية على رولز-رويس كالينان، مع نسخة GRMN عالية الأداء.

ورغم أن المقصورة الرحبة والأبواب المنزلقة لنسخة الـ SUV قد جعلت فكرة الميني فان التقليدية تبدو غير ضرورية، إلا أن استعداد تويوتا لتجربة تصاميم مخصصة مثل Century SUV المكشوفة، يفتح الباب أمام المزيد من المفاجآت.

يبقى الأمر مجهولًا حول ما إذا كانت تويوتا ستوسع سنشري فعلًا إلى فئات جديدة أم أن الحملة ستكشف فقط عن تحديثات محدودة، حتى الكشف الرسمي المرتقب في 13 أكتوبر.

المؤكد أن الخطوة المقبلة قد تعيد رسم مكانة Century كأيقونة للترف الياباني على الساحة العالمية.