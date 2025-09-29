قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تنال شهادة ISO/IEC 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي
خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو 318 أوتوماتيك تباع بـ 750 ألف جنيه

بي إم دبليو 318 موديل 2012
بي إم دبليو 318 موديل 2012
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي إم دبليو 318 موديل 2012

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 318 موديل 2012، وتنتمي 318 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي إم دبليو 318 موديل 2012 الخارجية

بي إم دبليو 318 موديل 2012

تمتلك سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2012 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة .

محرك بي إم دبليو 318 موديل 2012

بي إم دبليو 318 موديل 2012

تحصل سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2012 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 318 موديل 2012 الداخلية

بي إم دبليو 318 موديل 2012

تحتوي مقصورة سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2012 علي العديد من المميزات من ضمنها، كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف امامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها أحزمة أمان .

سعر بي إم دبليو 318 موديل 2012

بي إم دبليو 318 موديل 2012

تباع سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 750 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة بي إم دبليو 318 موديل 2012 بي إم دبليو 318 مواصفات بي إم دبليو 318 محرك بي إم دبليو 318 مقصورة بي إم دبليو 318 سعر بي إم دبليو 318

