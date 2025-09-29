بي إم دبليو 318 أوتوماتيك تباع بـ 750 ألف جنيه

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي إم دبليو 318 موديل 2012

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 318 موديل 2012، وتنتمي 318 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي إم دبليو 318 موديل 2012 الخارجية

بي إم دبليو 318 موديل 2012

تمتلك سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2012 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة .

محرك بي إم دبليو 318 موديل 2012

بي إم دبليو 318 موديل 2012

تحصل سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2012 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 318 موديل 2012 الداخلية

بي إم دبليو 318 موديل 2012

تحتوي مقصورة سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2012 علي العديد من المميزات من ضمنها، كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف امامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها أحزمة أمان .

سعر بي إم دبليو 318 موديل 2012

بي إم دبليو 318 موديل 2012

تباع سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 750 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .