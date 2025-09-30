هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

أبهرت هوندا عشاق الدراجات النارية والأنيمي خلال سباق الجائزة الكبرى الياباني على حلبة موتيجي، عندما أزاحت الستار عن دراجتها الفريدة كورايدون، التي صُنعت بالتعاون مع شركة بوكيمون.

وجاء التصميم ليحاكي الشخصية الأسطورية كورادون من لعبة بوكيمون سكارليت، في نسخة تكاد تكون بالحجم الطبيعي، لتجمع بين الخيال والابتكار الهندسي.

تصميم هوندا يجسد شخصية أسطورية

على عكس الدراجات النارية التقليدية، استلهمت هوندا تصميم كورايدون من ملامح البوكيمون الشهير، فجاءت بجسم ضخم مطلي باللون الأحمر الفاقع، وأرجل أمامية وخلفية تتحرك لتدفع الدراجة إلى الأمام بسرعة المشي، بدلًا من الاعتماد على العجلات.

كما يتزين الهيكل بلوحة خلفية زرقاء تُستخدم كمقود، مع لمسات لونية جريئة من الأزرق والوردي والأبيض في منطقة الرأس والشعر، لتجسد تفاصيل الشخصية الخيالية بدقة ملفتة.

تقنيات متطورة للتوازن الذاتي

رغم أن الدراجة صُممت بشكل غير تقليدي، إلا أن هوندا زودتها بتقنيات متقدمة لضمان الأداء العملي.

فهي مجهزة بـ نظام التوازن الذاتي المطور من الشركة، الذي يمنع انقلابها رغم ضخامتها غير المعتادة.

وتُعد هذه الميزة أساسية بالنظر إلى حجم الدراجة وطريقة حركتها الفريدة.

في أغسطس الماضي، أُتيحت الفرصة لعدد محدود من المشاركين في سباق سوزوكا للتحمل لمدة 8 ساعات لتجربة هذه الدراجة على أرض الواقع.

وقد شكلت التجربة لحظة استثنائية، جمعت بين عالم الخيال ومتعة القيادة، وأكدت أن المشروع لا يقتصر على كونه عرضًا فنّيًا بل منتجًا مبتكرًا يعمل بكفاءة.

انبثقت فكرة الدراجة العام الماضي من خلال مشروع جمعية هندسة تويوتا تحت شعار: "إخلاص الكبار يحقق أحلام الأطفال".

شارك في تطويرها نحو 40 مهندسًا من هوندا، من أقسام الدراجات النارية ومنتجات الطاقة، لتكون النتيجة عملًا يجمع بين الشغف، والابتكار، وإحياء الخيال الطفولي في صورة واقعية.