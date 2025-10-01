قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

تواجه شاحنة تسلا سايبرتراك الكهربائية أزمة جديدة بأوروبا، بعدما أكدت وثيقة رسمية أن العسكريين الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا لن يسمح لهم بقيادتها على الطرق هناك.

رغم أن الجنود الأمريكيين عادةً ما يتمتعون بامتياز استيراد سياراتهم من الولايات المتحدة الأمريكية دون التقيد التام بلوائح الاتحاد الأوروبي، أوضحت الإرشادات أن هذا الاستثناء لا ينطبق على سايبرترك. 

ورفضت وزارة النقل الألمانية السماح باستيرادها نهائيًا.

أسباب حظر سيارات تسلا سايبرتراك 

جاء القرار بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، إذ إن هيكلها الفولاذي وزواياها الحادة لا يطابقان معايير حماية المشاة وراكبي الدراجات في أوروبا.

وحذرت وكالة الجمارك بالجيش الأمريكي من أن أي جندي يستورد سايبرتراك سيتحمل تكاليف إعادتها إلى الولايات المتحدة، بجانب منع استخدامها على الطرق الألمانية.

يمثل هذا الحظر عقبة إضافية أمام تيسلا التي لم تطرح سايبرترك رسميًا في أوروبا بعد، ما يقلل فرص دخولها القارة ما لم تعدل لتتوافق مع القوانين الأوروبية الصارمة.

