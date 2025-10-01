ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

تواجه شاحنة تسلا سايبرتراك الكهربائية أزمة جديدة بأوروبا، بعدما أكدت وثيقة رسمية أن العسكريين الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا لن يسمح لهم بقيادتها على الطرق هناك.

رغم أن الجنود الأمريكيين عادةً ما يتمتعون بامتياز استيراد سياراتهم من الولايات المتحدة الأمريكية دون التقيد التام بلوائح الاتحاد الأوروبي، أوضحت الإرشادات أن هذا الاستثناء لا ينطبق على سايبرترك.

ورفضت وزارة النقل الألمانية السماح باستيرادها نهائيًا.

أسباب حظر سيارات تسلا سايبرتراك

جاء القرار بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، إذ إن هيكلها الفولاذي وزواياها الحادة لا يطابقان معايير حماية المشاة وراكبي الدراجات في أوروبا.

وحذرت وكالة الجمارك بالجيش الأمريكي من أن أي جندي يستورد سايبرتراك سيتحمل تكاليف إعادتها إلى الولايات المتحدة، بجانب منع استخدامها على الطرق الألمانية.

يمثل هذا الحظر عقبة إضافية أمام تيسلا التي لم تطرح سايبرترك رسميًا في أوروبا بعد، ما يقلل فرص دخولها القارة ما لم تعدل لتتوافق مع القوانين الأوروبية الصارمة.