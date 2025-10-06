أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. عودة الأيقونة لوتس إسبريت النادرة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



عودة الأيقونة لوتس إسبريت النادرة.. وكلمة السر 50

تعود الأيقونة البارزة في عالم السيارات لوتس إسبريت Lotus Esprit S1، إلى المشهد مجددًا بعد خمسين عامًا من ظهورها الأول، وذلك من خلال مشروع طموح يحمل اسم Encor Series 1، أطلقته شركة Encor البريطانية الناشئة.

رينو كادجار 2022 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر مجموعة متنوعة من الاصدارات الفرنسية، منها السيارة كادجار، والتي تنتمي إلى العائلية الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تبدأ من 105 آلاف ريال .. أسعار تويوتا كامري 2025 في السوق السعودي

تعزز تويوتا اليابانية من تواجدها في السوق السعودي، بطرح مجموعة كبيرة ومتنوعة من موديلات 2025، منها الأيقونة الشهيرة كامري، والتي تقدم عبر باقة من الفئات وبأسعار تبدأ تحديدًا من 105,340 ريال سعودي.

أرخص 5 سيارات سيدان من الصانع الصيني.. أسعار ومواصفات

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات الصينية، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية أو التقنية، أو التنوع من ناحية التصميمات، منها فئة السيدان الشهيرة، إلى جانب التنوع السعري.

ماذا تقدم اكيورا ADX موديل 2025 الجديدة.. وكم سعرها؟

تعزز أكيورا من تواجدها في السوق العالمي، من خلال مجموعة من الطرازات أشهرها النسخة ADX موديل 2025، والتي تنطلق بعدد من التجهيزات القوية، تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، وتقنيات الحماية والأمان، إلى جانب المظهر العصري.