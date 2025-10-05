تبدأ من 105 آلاف ريال .. أسعار تويوتا كامري 2025 في السوق السعودي

تعزز تويوتا اليابانية من تواجدها في السوق السعودي، بطرح مجموعة كبيرة ومتنوعة من موديلات 2025، منها الأيقونة الشهيرة كامري، والتي تقدم عبر باقة من الفئات وبأسعار تبدأ تحديدًا من 105,340 ريال سعودي.

محرك وأداء السيارة تويوتا كامري 2025

زودت السيارة تويوتا كامري 2025 بمحرك بنزين سعة 2500 سي سي، 4 سلندر، قادر على ضخ قوة إجمالية قدرها 201 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، وبمعدل استهلاك للوقود بنسبة 17.2 كم/لتر.

تويوتا كامري 2025

كما زودت تويوتا كامري 2025 بمحرك اخر بتقنية هايبرد، سعة 2500 سي سي، ومحرك كهربائي، بقوة إنتاجية بلغت 226 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 221 نيوتن متر، متصل بناقل سرعات cvt أوتوماتيك، مع تقنيات الدفع الأمامي، ومعدل استهلاك للوقود يقدر بـ 27.7 كم/لتر.

تجهيزات السيارة تويوتا كامري 2025

تضم السيارة تويوتا كامري 2025 مجموعة من التجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات أو يصل إلى 9 مكبرات طراز JBL، شاشة عدادات رقمية يتراوح قياسها بين 7 و12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط بقياس يتراوح بين 8 و12.3 بوصة.

تويوتا كامري 2025

تدعم السيارة تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مكيف هواء مدعوم بفتحات خلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد كهربائية قابلة للتبريد، فتحة سقف، جنوط رياضية بين 16 و18 بوصة، مصابيح LED، بينما تأتي بنسبة طول كلي بلغت 4.92 متر وقاعدة عجلات بطول 2,825 مم.

تويوتا كامري 2025

أسعار السيارة تويوتا كامري 2025 في السعودية

تبدأ أسعار تويوتا كامري 2025 في السعودية من 105,340 ريال للفئة الأولى، و106,605 ريال للفئة الثانية، و111,550 ريال للفئة الثالثة، بينما يقدر سعر الفئة الرابعة بحوالي 117,070 ريال.

وتقدم الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كامري 2025 بسعر 120,060 ريال، بينما تتراوح أسعار الفئة السادسة والفئة السابعة كاملة التجهيزات بين 140,990 ريال و 149,500 ريال سعودي.