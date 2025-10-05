قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: دعم الحكومة للقطاع الزراعي خطوة استراتيجية لحماية صغار الفلاحين
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تبدأ من 105 آلاف ريال .. أسعار تويوتا كامري 2025 في السوق السعودي

صبري طلبه

تعزز تويوتا اليابانية من تواجدها في السوق السعودي، بطرح مجموعة كبيرة ومتنوعة من موديلات 2025، منها الأيقونة الشهيرة كامري، والتي تقدم عبر باقة من الفئات وبأسعار تبدأ تحديدًا من 105,340 ريال سعودي.

محرك وأداء السيارة تويوتا كامري 2025

زودت السيارة تويوتا كامري 2025 بمحرك بنزين سعة 2500 سي سي، 4 سلندر، قادر على ضخ قوة إجمالية قدرها 201 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، وبمعدل استهلاك للوقود بنسبة 17.2 كم/لتر.

كما زودت تويوتا كامري 2025 بمحرك اخر بتقنية هايبرد، سعة 2500 سي سي، ومحرك كهربائي، بقوة إنتاجية بلغت 226 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 221 نيوتن متر، متصل بناقل سرعات cvt أوتوماتيك، مع تقنيات الدفع الأمامي، ومعدل استهلاك للوقود يقدر بـ 27.7 كم/لتر.

تجهيزات السيارة تويوتا كامري 2025

تضم السيارة تويوتا كامري 2025 مجموعة من التجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات أو يصل إلى 9 مكبرات طراز JBL، شاشة عدادات رقمية يتراوح قياسها بين 7 و12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط بقياس يتراوح بين 8 و12.3 بوصة.

 تدعم السيارة تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مكيف هواء مدعوم بفتحات خلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد كهربائية قابلة للتبريد، فتحة سقف، جنوط رياضية بين 16 و18 بوصة، مصابيح LED، بينما تأتي بنسبة طول كلي بلغت 4.92 متر وقاعدة عجلات بطول 2,825 مم.

أسعار السيارة تويوتا كامري 2025 في السعودية 

تبدأ أسعار تويوتا كامري 2025 في السعودية من 105,340 ريال للفئة الأولى، و106,605 ريال للفئة الثانية، و111,550 ريال للفئة الثالثة، بينما يقدر سعر الفئة الرابعة بحوالي 117,070 ريال.

وتقدم الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كامري 2025 بسعر 120,060 ريال، بينما تتراوح أسعار الفئة السادسة والفئة السابعة كاملة التجهيزات بين 140,990 ريال و 149,500 ريال سعودي.

تويوتا كامري 2025 سعر تويوتا كامري 2025 أسعار تويوتا كامري 2025

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

رينو كادجار

رينو كادجار 2022 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

لوتس إسبريت

عودة الأيقونة لوتس إسبريت النادرة.. وكلمة السر 50

Young Minds﻿

تطبيق Young Minds لحماية وتعليم الأطفال عبر الإنترنت﻿

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

