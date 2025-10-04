5 سيارات SUV يقدمها الصانع الصيني في مصر.. أسعار ومواصفات

يقدم الصانع الصيني عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري، والتي تتنوع من الناحية الفنية والتقنية، إلى جانب التنوع من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، منها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV يقدمها الصانع الصيني في مصر

شيري تيجو 7 برو

تأتي السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2026 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو "4 سلندر"، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 154 حصانا، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الاماميCVT، إلى جانب عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، ويتراوح سعر السيارة بين 1,130,000 جنيه و 1,230,000 جنيه.

إم جي RX5 PLUS

تستمد السيارة إم جي RX5 PLUS قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويقدم المحرك بسعة 1500 سي سي تيربو، وتقدم السيارة بسعر 1,380,000 جنيه.

كاي ي اكس 7

يبلغ سعر السيارة كاي ي اكس 7 نحو 1,395,000 جنيه لموديلات 2026، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات DSG أوتوماتيك.

جيتور T2

زودت السيارة جيتور T2 موديل 2026 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 1,775,000 جنيه.

شيري تيجو 9

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج 210 حصانًا، و440 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات وناقل حركة 8 غيار أوتوماتيك، و يبلغ سعر شيري تيجو 9 موديل 2026 نحو 1,999,000 جنيه.