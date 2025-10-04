قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟
عمرو أديب: دونالد ترامب لن يراعي خاطر إسرائيل في حال فشل المفاوضات
مصرع 3 من أخطر تجار السلاح والمخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر.. والفخر واحد
علاء عبد العال: الزمالك يستحق مدرب أفضل من فيريرا
عمرو سعد في ألمانيا استعدادا لتصوير أحدث أفلامه المنتظرة
مراد مكرم ينتقد أداء الزمالك: فيه حاجة غلط ولازم تتحل دلوقتي مش بكرة
التقديم بدأ.. تعرف على خطوات الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم
دمر أقوى حصون خط بارليف.. محطات عسكرية مهمة للفريق فؤاد عزيز غالي
الإصلاح والنهضة يخوض انتخابات النواب بـ 30 مرشحًا دعمًا للشباب والمرأة
الدوري الممتاز | عماد النحاس: حققنا فوزا مستحقا على كهرباء الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات SUV يقدمها الصانع الصيني في مصر.. أسعار ومواصفات

سيارات رياضية صينية
سيارات رياضية صينية
صبري طلبه

يقدم الصانع الصيني عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري، والتي تتنوع من الناحية الفنية والتقنية، إلى جانب التنوع من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، منها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV يقدمها الصانع الصيني في مصر

شيري تيجو 7 برو

شيري تيجو 7 برو

تأتي السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2026 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو "4 سلندر"، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 154 حصانا، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الاماميCVT، إلى جانب عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، ويتراوح سعر السيارة بين 1,130,000 جنيه و 1,230,000 جنيه.

إم جي RX5 PLUS

إم جي RX5 PLUS

تستمد السيارة إم جي RX5 PLUS قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويقدم المحرك بسعة 1500 سي سي تيربو، وتقدم السيارة بسعر 1,380,000 جنيه.

كاي ي اكس 7

كاي ي اكس 7

يبلغ سعر السيارة كاي ي اكس 7 نحو 1,395,000 جنيه لموديلات 2026، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات DSG أوتوماتيك.

جيتور T2

جيتور T2

زودت السيارة جيتور T2 موديل 2026 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 1,775,000 جنيه.

شيري تيجو 9

شيري تيجو 9

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج 210 حصانًا، و440 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات وناقل حركة 8 غيار أوتوماتيك، و يبلغ سعر شيري تيجو 9 موديل 2026 نحو 1,999,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

المتهمة

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

الشرطة

رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين

ترشيحاتنا

مستشفي بني سويف التخصصي

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

ثنائي المصري عيد و صبحي ضمن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو

ثنائي المصري عيد وصبحي في قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو

المجني عليه

القليوبية .. القصة الكاملة لمقــ.ـتل شاب بسبب الخلافات المالية بطوخ

بالصور

لعشاق الدفع الرباعي.. سوبارو امبريزا 2009 بهذا السعر ‏

سوبارو امبريزا 2009
سوبارو امبريزا 2009
سوبارو امبريزا 2009

بعد إصابة الفنانة منة جلال بها .. أعراض الذبحة الصدرية وهذا أسرع علاج

منة جلال
منة جلال
منة جلال

سبب مرض الفنانة منة جلال .. تفاصيل

منة جلال
منة جلال
منة جلال

شبيهة الهمر.. بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏ موديل 2026 الجديدة كليا ‏

بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏
بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏
بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏

فيديو

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد