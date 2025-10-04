تسلا تطرح سيارتها سايبرتراك في هذه الدول العربية

في خطوة لافتة، أعلنت شركة تسلا في أكتوبر 2025 عن بدء طرح شاحنتها الكهربائية سايبرتراك خارج أمريكا الشمالية، لتكون السعودية، الإمارات، وقطر أولى الأسواق العربية التي تستقبل هذا الطراز الفريد.

سعر تسلا سايبرتراك في الإمارات وقطر

فتحت تسلا باب الطلبات في الإمارات عبر منصتها الرسمية، حيث يبدأ سعر سايبرتراك AWD من 404,990 درهم، بينما تصل فئة Cyberbeast إلى 454,990 درهم. وفي قطر، تم الإعلان عن الأسعار رسميًا، إذ يبدأ سعر AWD من 384,990 ريال قطري، فيما تصل Cyberbeast إلى 434,990 ريال قطري.

السعودية.. السوق الأكبر في المنطقة لسيارات تسلا سايبرتراك

كانت السعودية أول دولة عربية تشهد دخولًا رسميًا لتسلا في 10 أبريل 2025، بافتتاح أول مركز عرض وخدمة في الرياض.

وقد طرحت الشركة فئة AWD بسعر يبدأ من 434,990 ريال سعودي، بينما يصل سعر فئة Cyberbeast الأعلى إلى 484,990 ريال سعودي. ومن المتوقع بدء التسليم للعملاء مع نهاية 2025.

تقدم الفئة الأساسية AWD مدى كهربائي يصل إلى 523 كيلومترًا للشحنة الواحدة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 4.3 ثانية، فيما توفر Cyberbeast أداءً أعلى وتسارعًا أسرع.

رغم أن الطرح أثار حماسًا كبيرًا، إلا أن هناك تحديات لا يمكن تجاهلها، مثل محدودية البنية التحتية للشحن الكهربائي في بعض الدول، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بسبب الضرائب والرسوم الجمركية.

كما أن التصميم الفولاذي غير التقليدي قد يواجه متطلبات صارمة للتوافق مع معايير السلامة المحلية.

مع انطلاق سايبرتراك في ثلاث دول خليجية رئيسية، من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم ما بين نهاية 2025 وبداية 2026.

ويظل انتشارها على نطاق أوسع مرتبطًا بتطوير محطات الشحن وزيادة خدمات الدعم الفني في المنطقة.