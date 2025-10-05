ملامح هجومية و910 حصان.. منهارت تجرى تعديل مميز لـ BMW M5

كشفت شركة مانهارت الألمانية المتخصصة في تعديل السيارات عن نسختها المعدلة من بي إم دبليو M5، والتي جاءت تحت اسم MH5 900E ، لتقدم تجربة قيادة فريدة تجمع بين الأداء الفائق والطابع الرياضي الأنيق.

سيارة MH5 900E بقوة تصل إلى 910 حصان

رفعت مانهارت القوة الحصانية للمحرك من 535 كيلووات مايعادل 727 حصان إلى 910 حصان أي ما يعادل 669 كيلووات، بينما قفز عزم الدوران الأقصى إلى 1200 نيوتن متر، ما يمنح السيارة أداءً مذهلاً يتفوق على العديد من السيارات الرياضية الخارقة.

سيارة MH5 900E

تصميم رياضي بلمسات من الفخامة

لا تقل التعديلات إثارة عن التحسينات الميكانيكية إذ تميزت السيارة المعدلة بتفاصيل تصميمية بارزة شملت أشرطة زينة باللون الذهبي ولمسات مصنوعة من ألياف الكربون في عدة أجزاء، منها شفة الاسبويلر، واسبويلر السقف والناشر الخلفي.

كل هذه اللمسات والترقيات تعزز من حضورها البصري اللافت، كما تم تزويدها بعجلات رياضية قياس 22 بوصة تضيف مزيدًا من الطابع الهجومي الرياضي على مظهر السيارة الخارجي، مع المصابيح الامامية صاحبة المظهر الحاد.

سيارة MH5 900E

تحسينات ديناميكية وتجربة قيادة استثنائية

ولم تقتصر التحسينات على الشكل الخارجي أو القوة فقط، بل شملت أيضًا نظام التعليق، الذي أعيد ضبطه لتحسين الثبات والتحكم، مما يوفر تجربة قيادة أكثر توازناً وراحة حتى عند السرعات العالية.

كما تم استبدال نظام العادم بآخر مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ليمنح السيارة صوتًا أكثر قوة ويعزز من أدائها الديناميكي، وتجسد مانهارت MH5 900E رؤيتها في تقديم تعديلات متقنة تقنيًا وجماليًا، تجمع بين الأداء الخارق، والتصميم الجريء، والتكنولوجيا المتقدمة، لتصبح واحدة من أقوى وأجرأ نسخ BMW M5 المعدلة على الإطلاق.