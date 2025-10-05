قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
تكنولوجيا وسيارات

عودة الأيقونة لوتس إسبريت النادرة.. وكلمة السر 50

لوتس إسبريت
لوتس إسبريت
صبري طلبه

تعود الأيقونة البارزة في عالم السيارات لوتس إسبريت Lotus Esprit S1، إلى المشهد مجددًا بعد خمسين عامًا من ظهورها الأول، وذلك من خلال مشروع طموح يحمل اسم  Encor Series 1، أطلقته شركة Encor البريطانية الناشئة. 

هذا المشروع لا يعد مجرد إعادة إنتاج، بل هو ولادة حديثة لهوية كلاسيكية، حيث يعيد تقديم تصميم إسبريت الأصلي بروح عصرية وبتقنيات فائقة التطور، في إصدار نادر لن يتجاوز 50 سيارة فقط على مستوى العالم، ما يجعله قطعة فنية فريدة من نوعها.

لوتس إسبريت

تصميم مميز ومقصورة عصرية لسيارة لوتس إسبريت النادرة 

عادت الفخامة لتتربع على عرش التصميم، حيث أعيد تشكيل كل تفصيل بأعلى درجات الحرفية، نجد تناغم خامات الجلد الطبيعي والكانتارا مع تطعيمات من الألومنيوم، في مزيج يبرز الطابع الرياضي والأناقة الراقية. 

كما زودت المقصورة بأحدث وسائل الراحة والتقنية، بدءًا من مع مكيف هواء أوتوماتيكي، كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام الترفيه المتكامل الداعم ابل كار بلاي، وباقة من التقنيات العصرية.

لوتس إسبريت

تستلهم Encor في هذا المشروع الجريء الخطوط الهندسية الحادة من طراز السبعينيات الأصلي، المعروف بهيكلة المميز صاحب المظهر الحاد، لكنها تعيد ترجمتها بلغة تصميم حديثة وهندسة متقدمة.

الهيكل الخارجي صنع بالكامل من ألياف الكربون، في حين حافظت المصابيح الأمامية الحادة أحد رموز Esprit على حضورها، ولكن مع تحديث بتقنيات LED، بالإضافة إلى جنوط أكثر جاذبية.

أداء لوتس إسبريت بمحرك V8 

يعود محرك V8 مزدوج التيربو سعة 3500 سي سي، المستمد من طراز    Lotus Esprit V8 الذي طرح في نهاية التسعينيات، لكن بعد خضوعه لعملية إعادة بناء وتطوير شاملة. 

هذه التحديثات لا تقتصر على تحسين الأداء فقط، بل ترفع من سلاسة القيادة واستجابة المحرك، ما يمنح السيارة شخصية مزدوجة تجمع بين روح الأداء الرياضي وملاءمة الاستخدام اليومي.

لوتس إسبريت Lotus Esprit S1

