بقدرات مذهلة.. لوسيد إير تحطم الأرقام وتحقق لقب جديد

في مشهد جديد يعيد رسم ملامح المنافسة في عالم السيارات الكهربائية الخارقة، كشفت لوسيد عن إصدارها الأقوى حتى الآن، Air Sapphire، الذي أعاد تعريف معايير الأداء بتسجيله إنجازًا غير مسبوق في اختبارات مجلة Motor Trend.

ولم تكتف السيارة بالمنافسة فقط، بل تفوقت بشكل واضح على منافسين شرسين مثل تسلا موديل S بلايد وبورش تايكان توربوGT، مؤكدة تفوقها كأسرع سيارة كهربائية إنتاجية أمريكية حتى الآن.

لوسيد إير زفير

لوسيد إير زفير وانطلاقة تاريخية

ما حققته لوسيد Air Sapphire لم يكن مجرد تفوق رقمي، بل كسرت حاجز كبير من خلال قدراتها الفنية صاحبة المحرك ثلاثي الوحدات قوة تبلغ 1,234 حصانًا، من الانطلاق من السكون إلى سرعة 96 كم/س في غضون 1.88 ثانية فقط.

وجعل هذا الأداء، لوسيد إير، أول سيارة يتم اختبارها من قبل Motor Trend تتمكن من تخطي حاجز الثانيتين في التسارع، في إنجاز يعد فارقا في سجل تاريخ المجلة وتجربة السيارات على حد سواء.

لوسيد إير زفير

الزفير تتفوق على المنافسين بثقة كبيرة

المثير للاهتمام أن هذا التفوق لم يأت من سيارة خفيفة أو مدمجة، بل من طراز فخم وكبير الحجم نسبيًا مقارنة بمنافسيه، ومع ذلك، لم يشكل الوزن عائقًا، ويرجع ذلك إلى نقطة مهمة وهي نوعية الإطارات.

واعتمدت السيارة على تقنية متقدمة تتمثل في إطارات Pirelli P Zero Trofeo RS Elect LM1 عالية الأداء، المتوفرة ضمن الخيارات الإضافية، وهذه الإطارات لعبت دورًا محوريًا في تحقيق التماسك المثالي والتسارع اللافت على الحلبة.

لوسيد اير زفير

أداء فائق في سباق الربع ميل

تواصل لوسيد إير زفير فرض سيطرتها على مضمار الأداء، حيث أنهت سباق الربع ميل في 9.03 ثانية فقط، بسرعة وصلت إلى 253 كم/س عند خط النهاية، ما منحها تفوقًا مريحًا على أبرز منافسيها.

ولعل الإنجاز الآخر الذي لا يقل أهمية، هو قدرة السيارة على التوقف الكامل من سرعة 96 كم/س خلال 28 مترًا فقط، وهو رقم استثنائي من ناحية الأداء، على الرغم أنه يتشابه مع أرقام الأيقونة تايكان المقدمة من بورشه.

سعر سيارة لوسيد اير زفير

تبدأ أسعار لوسيد Air Sapphire من 250,500 دولار أمريكي، وتصل إلى 258,750 دولارًا مع التجهيزات الاختيارية.