10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

القيادة اليومية قد تصبح أمرا روتينيا، لكن بعض العادات الخاطئة التي ‏يقوم بها السائقون دون وعي يمكن أن تؤدي إلى حوادث أو أضرار ‏ميكانيكية على المدى الطويل.

حيث أن القيادة الامنة لا تعتمد فقط على المهارة، بل على تجنب العادات السيئة التي قد تؤثر على سلامتك وسلامة مركبتك.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أبرز 10 عادات خاطئة يجب تجنبها فورا:‏

‏1- وضع اليد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي باستمرار: ‏

هذه العادة تجهد مكونات الناقل وتؤدي لتاكل مبكر في أجزاءه الداخلية.‏

‏2- القيادة بقدم واحدة على دواسة الفرامل:

الضغط المتواصل على الفرامل يرفع حرارتها ويقلل كفاءتها بمرور ‏الوقت.‏

‏3- تجاهل الإشارات التحذيرية في الطبلون: ‏

عدم الانتباه لأضواء التحذير قد يؤدي إلى أعطال خطيرة، مثل فقدان ‏ضغط الزيت أو ارتفاع حرارة المحرك.‏

‏4- السير على سرعة منخفضة جدا في التروس العالية (للسيارات ‏المانيوال) :

يؤدي هذا إلى اختناق المحرك واستهلاك وقود أكثر.‏

‏5- الانطلاق القوي بالمحرك وهو بارد ‏

محرك السيارة يحتاج إلى وقت قصير للوصول إلى درجة حرارة ‏التشغيل المثلى، والإقلاع السريع قد يسبب ضررا داخليا.‏

‏6- إهمال الصيانة الدورية والإطارات: ‏

تجاهل تغيير الزيت أو فحص ضغط الإطارات يؤثر مباشرة على أداء ‏السيارة وسلامة الركاب.‏

‏7- القيادة بالوقود قرب الحد الأدنى دائما: ‏

قد يتسبب ذلك في سحب الشوائب من خزان الوقود إلى المحرك، ما يضر ‏بالمضخة والفلتر.‏

‏8- الضغط المفاجئ على المكابح باستمرار:

هذا يستهلك الفرامل بسرعة ويقلل من ثبات السيارة.‏

‏9- عدم استخدام الإشارات عند التغيير أو الانعطاف: ‏

يعرضك ويعرض الاخرين للخطر ويعد مخالفة مرورية.‏

‏10- تشتيت الانتباه باستخدام الهاتف أو تعديل النظام الترفيهي: ‏

يعد أحد أبرز أسباب الحوادث اليوم.‏