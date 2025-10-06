قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
بالصور

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

كريم عاطف

أعلن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، عن خطط جديدة لتحفيز شراء السيارات الكهربائية، مؤكدا عزمه تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء يهدف إلى تمديد الإعفاء الضريبي الممنوح لهذه المركبات. 

سيارات كهربائية

وقال الوزير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”: "إذا أردنا رؤية المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق خلال السنوات القادمة، فيجب أن نوفر الحوافز المناسبة الآن".

وبحسب القوانين الحالية، من المفترض أن ينتهي الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية الجديدة في يناير 2026، لكن مشروع القانون المقترح يمدد هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات إضافية، ليشمل المركبات المسجلة لأول مرة حتى 31 ديسمبر 2030، مع إمكانية الاستفادة من الإعفاء لمدة تصل إلى 10 سنوات، أي حتى نهاية عام 2035.

سيارات كهربائية

كما أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تشجيع المواطنين على التحول المبكر إلى السيارات الكهربائية، في ظل التحديات البيئية والتحولات العالمية في قطاع النقل.

سيارات كهربائية تقطع مسافات طويلة

ومن المتوقع أن يتطلب تنفيذ هذا القرار تعديلا في قانون ضريبة المركبات، ما قد يؤدي إلى خسائر ضريبية تقدر بمئات الملايين من اليوروهات خلال السنوات القادمة، ومع ذلك ترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان مستقبل مستدام لصناعة السيارات.

سيارات كهربائية مصر

وأشار كلينجبايل إلى أن هذا الإجراء يعد جزءا من حزمة دعم شاملة لصناعة السيارات الألمانية، ومن المنتظر مناقشتها خلال قمة السيارات التي سيعقدها المستشار فريدريش ميرتس قريبا، مضيفا: "نريد أن تبقى ألمانيا موطنا لأفضل السيارات في العالم، مع الحفاظ على الوظائف وتعزيز الابتكار".

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

