اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها تسليم الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
بالصور

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

دودج
دودج
عزة عاطف

بعد أكثر من نصف قرن من إعادة ابتكار طرازات لاند روفر ورينج روفر الفاخرة، تستعد شركة Overfinch البريطانية للكشف عن مشروع استثنائي يعد الأغلى والأكثر فخامة في تاريخها، احتفالًا بمرور 50 عامًا على تأسيسها.

تحفة دودج بمناسبة اليوبيل الذهبي

يصنع الطراز الجديد ضمن قسم Heritage المتخصص في استعادة وتحسين الطرازات الكلاسيكية.

ومن المقرر الكشف عنه رسميًا في عام 2026، حيث تصفه الشركة بأنه "أثمن رينج روفر أنتجتها أوفرفينش حتى الآن"، وقد يتجاوز سعره أي طراز كلاسيكي آخر في العالم.

رغم عدم الكشف عن الحقبة الزمنية التي سيبنى عليها الطراز، تشير التوقعات إلى أنه سيعتمد على الجيل الأول من رينج روفر الذي أُنتج بين عامي 1969 و1996.

سعر يتجاوز السيارات الخارقة

من المعروف أن أوفرفينش تنتج سيارات كلاسيكية معدلة بأسعار فلكية، حيث تجاوز سعر إصدارها الأخير "فيلد إديشن" (Field Edition) مبلغ 340 ألف جنيه إسترليني (نحو 457 ألف دولار أمريكي).

أما المشروع الجديد، فيُتوقع أن يُطرح بسعر قد يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني (حوالي 537 ألف دولار)، ما يضعه في فئة واحدة مع سيارات رولز رويس والسيارات الخارقة ذات المحركات الوسطية.

أكد رئيس الشركة “آرثر سيلفرتون” في تصريح لموقع Piston Heads أن أعمال Overfinch تشهد ازدهارًا واضحًا بفضل توسعها في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وقال: "باعتبارنا الحراس الفخورين لعلامة أوفرفينش خلال العقدين الماضيين، يسعدنا أن نحتفل بمرور 50 عامًا باعتبارنا المصممين الأصليين لأكثر سيارات الدفع الرباعي شهرة في العالم".

وأضاف أن الشركة حققت أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2025، مع استمرار الاستثمار في تطوير منتجاتها الجديدة ومشروعاتها التراثية وتوسيع قنوات البيع الدولية.

وفي إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي، أعلنت أوفرفينش أيضًا عن تعاون جديد مع شركة الأسلحة البريطانية الشهيرة هولاند آند هولاند، لإنتاج ما وصفته بأنه "أفخم سيارة رينج روفر محسنة على الإطلاق".

هذا التعاون يؤكد أن عام 2026 سيشهد أكثر من مشروع فاخر يخلد تاريخ الشركة كواحدة من أبرز الأسماء في عالم السيارات المعدلة عالية الفخامة. 

دودج دودج تشارجر لاند روفر أغلى سيارة أغلى سيارة دودج

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

محافظ البحيرة

سفيرة الاتحاد الأوروبي ومحافظ البحيرة تتفقدان المركز النموذجي للزراعة الآلية بدمنهور

