مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

بعد أكثر من نصف قرن من إعادة ابتكار طرازات لاند روفر ورينج روفر الفاخرة، تستعد شركة Overfinch البريطانية للكشف عن مشروع استثنائي يعد الأغلى والأكثر فخامة في تاريخها، احتفالًا بمرور 50 عامًا على تأسيسها.

تحفة دودج بمناسبة اليوبيل الذهبي

يصنع الطراز الجديد ضمن قسم Heritage المتخصص في استعادة وتحسين الطرازات الكلاسيكية.

ومن المقرر الكشف عنه رسميًا في عام 2026، حيث تصفه الشركة بأنه "أثمن رينج روفر أنتجتها أوفرفينش حتى الآن"، وقد يتجاوز سعره أي طراز كلاسيكي آخر في العالم.

رغم عدم الكشف عن الحقبة الزمنية التي سيبنى عليها الطراز، تشير التوقعات إلى أنه سيعتمد على الجيل الأول من رينج روفر الذي أُنتج بين عامي 1969 و1996.

سعر يتجاوز السيارات الخارقة

من المعروف أن أوفرفينش تنتج سيارات كلاسيكية معدلة بأسعار فلكية، حيث تجاوز سعر إصدارها الأخير "فيلد إديشن" (Field Edition) مبلغ 340 ألف جنيه إسترليني (نحو 457 ألف دولار أمريكي).

أما المشروع الجديد، فيُتوقع أن يُطرح بسعر قد يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني (حوالي 537 ألف دولار)، ما يضعه في فئة واحدة مع سيارات رولز رويس والسيارات الخارقة ذات المحركات الوسطية.

أكد رئيس الشركة “آرثر سيلفرتون” في تصريح لموقع Piston Heads أن أعمال Overfinch تشهد ازدهارًا واضحًا بفضل توسعها في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وقال: "باعتبارنا الحراس الفخورين لعلامة أوفرفينش خلال العقدين الماضيين، يسعدنا أن نحتفل بمرور 50 عامًا باعتبارنا المصممين الأصليين لأكثر سيارات الدفع الرباعي شهرة في العالم".

وأضاف أن الشركة حققت أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2025، مع استمرار الاستثمار في تطوير منتجاتها الجديدة ومشروعاتها التراثية وتوسيع قنوات البيع الدولية.

وفي إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي، أعلنت أوفرفينش أيضًا عن تعاون جديد مع شركة الأسلحة البريطانية الشهيرة هولاند آند هولاند، لإنتاج ما وصفته بأنه "أفخم سيارة رينج روفر محسنة على الإطلاق".

هذا التعاون يؤكد أن عام 2026 سيشهد أكثر من مشروع فاخر يخلد تاريخ الشركة كواحدة من أبرز الأسماء في عالم السيارات المعدلة عالية الفخامة.